溢れんばかりのピンク 阿波市土成町・隠れ家的な桜の名所【徳島】
阿波市土成町で今、「しだれ桜」が見頃を迎えています。
溢れんばかりのピンクに囲まれた隠れ家的な桜の名所を、佐々木さんが3月30日に取材しました。
（佐々木気象予報士）
「徳島市から車で約1時間、阿波市土成町にやってきました」
「見てくださいこの景色、まるで春のエネルギーをすべて閉じ込めたかのような満開の桜、 圧巻です」
約100本の「しだれ桜」が見頃を迎えている、「いまの桜」。
「いまの桜」の「いま」は三木さんの祖母の名前からとりました。
（佐々木気象予報士）
「春の風にそよぐ薄いピンクのしだれ桜が、まるでおとぎ話のよう」
「明るい黄色いレンギョウも花を添え、見ているだけで心が洗われます」
30日は平日にもかかわらず多くの人が訪れ、お花見を楽しんでいました。
「きれいよ」
「桜きれいや」
「おつかれさまでした」
「ありがとうございます、嬉しい～」
「あしたで仕事を退職する母にプチプレゼントを渡しました」
「びっくりしました、寄せ書きしてくれて遠く離れとる息子からも主人からも宝物です」
実はこの場所、坂を上って上から桜を楽しむこともできるんです。
（佐々木気象予報士）
「うわ～きれい、一面ピンク」
「どうですか？この場所に来て」
（高知から）
「すごいですねこのしだれ桜の規模、スケールがすごいなと思って。こんな所 高知県にないんで、今年も是非と思って狙ってきました」
（訪れた人は）
「風に揺れて桜がとてもきれいでした」
（訪れた人は）
「桜も年に1回しか見られないんで限られるでね」
（佐々木気象予報士）
「桜どうかな？」
「（きれい？）」
（佐々木気象予報士）
「今、満開を迎えているのは紅しだれです。下の桜よりも色が濃いのが特徴、青空に良く映えますね」
桜を見て心を癒してほしいという三木さんの想いが詰まった景色。
2026年も見事に花を開かせました。
（佐々木気象予報士）
「こんにちは、みなさんお花見ですか？」
手作りのお菓子を並べて、お花見中のこちらのグループ。
「良かったらどうぞ」
（佐々木気象予報士）
「えっいいんですか？これイチゴ大福？イチゴ大福いただきました」
「おいしい、きょうここに来て良かったですほんまに」
桜の下では、みんな自然と笑顔がこぼれます。
（春から中学生）
「4年連続で桜を見に来ています、剣道も頑張って勉強も400点ぐらいとれるように頑張りたい」
（佐々木気象予報士）
「しだれ桜が見頃を迎える阿波市土成町の『いまの桜』、天候にもよりますが、来月上旬まで楽しめます」