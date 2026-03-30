阿波市土成町で今、「しだれ桜」が見頃を迎えています。



溢れんばかりのピンクに囲まれた隠れ家的な桜の名所を、佐々木さんが3月30日に取材しました。

（佐々木気象予報士）

「徳島市から車で約1時間、阿波市土成町にやってきました」

「見てくださいこの景色、まるで春のエネルギーをすべて閉じ込めたかのような満開の桜、 圧巻です」

約100本の「しだれ桜」が見頃を迎えている、「いまの桜」。





阿波市のブドウ農家、三木洋一さんが約20年前に植えたものです。「いまの桜」の「いま」は三木さんの祖母の名前からとりました。

（佐々木気象予報士）

「春の風にそよぐ薄いピンクのしだれ桜が、まるでおとぎ話のよう」

「明るい黄色いレンギョウも花を添え、見ているだけで心が洗われます」

30日は平日にもかかわらず多くの人が訪れ、お花見を楽しんでいました。

「きれいよ」

「桜きれいや」

「おつかれさまでした」



「ありがとうございます、嬉しい～」



「あしたで仕事を退職する母にプチプレゼントを渡しました」



「びっくりしました、寄せ書きしてくれて遠く離れとる息子からも主人からも宝物です」

実はこの場所、坂を上って上から桜を楽しむこともできるんです。



（佐々木気象予報士）

「うわ～きれい、一面ピンク」

「どうですか？この場所に来て」

（高知から）

「すごいですねこのしだれ桜の規模、スケールがすごいなと思って。こんな所 高知県にないんで、今年も是非と思って狙ってきました」

（訪れた人は）

「風に揺れて桜がとてもきれいでした」

（訪れた人は）

「桜も年に1回しか見られないんで限られるでね」



（佐々木気象予報士）

「桜どうかな？」



「（きれい？）」

（佐々木気象予報士）

「今、満開を迎えているのは紅しだれです。下の桜よりも色が濃いのが特徴、青空に良く映えますね」



桜を見て心を癒してほしいという三木さんの想いが詰まった景色。



2026年も見事に花を開かせました。

（佐々木気象予報士）

「こんにちは、みなさんお花見ですか？」



手作りのお菓子を並べて、お花見中のこちらのグループ。

「良かったらどうぞ」

（佐々木気象予報士）

「えっいいんですか？これイチゴ大福？イチゴ大福いただきました」

「おいしい、きょうここに来て良かったですほんまに」



桜の下では、みんな自然と笑顔がこぼれます。

（春から中学生）

「4年連続で桜を見に来ています、剣道も頑張って勉強も400点ぐらいとれるように頑張りたい」

（佐々木気象予報士）

「しだれ桜が見頃を迎える阿波市土成町の『いまの桜』、天候にもよりますが、来月上旬まで楽しめます」