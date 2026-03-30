松本山雅と松本城のコラボグッズに脚光

J3リーグの松本山雅FCが3月27日に、4月1日より新たに「松本山雅×松本城コラボTシャツ」を松本城売店にて販売すると発表した。

クラブによると、松本城で松本山雅FCグッズが販売されるのは初めてとなる。

松本城は、国宝にも指定されている日本を代表する名城であり、2024年には98万人を越える有料入場者数を数えた。クラブは公式「X」で「地域のシンボル松本城とのコラボグッズとなり、当デザインは松本城でしかご購入いただけない特別なアイテムです」と、その重要性を強調している。

Tシャツは黒がベースとなっており、左胸にクラブのロゴがフルカラーで入り、胸には欧文で「MATSUMOTO Yamaga f.c.」とチーム名が記されている。右袖にはJリーグのエンブレムも入っている。そして下部には松本城のシルエットが入り、背部にも大きく松本城が描かれている。サッカーファンだけでなく、お城ファンや外国人からも人気が出そうなデザインだ。

SNS上では「他サポだけどイチ城好きとして欲しい」「なにっ⁉️」「コレはずるい」「めっちゃええやん！」「これはカッコいい」「サッカー興味ないお客さんにも購入して欲しい」とファンからコメントが寄せられ、クラブの営業部は「松本城の売店には、海外からも多くの観光客が訪れます。世界へ発信できるまたとないチャンスですね」と期待感を込めている。（FOOTBALL ZONE編集部）