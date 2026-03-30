昨年７月に結婚を発表したモデルでタレントの藤井サチ（２９）が３０日、自身のＳＮＳで第１子を妊娠したことを発表した。

インスタグラムで「ご報告です！新しい命を授かりました」と報告。花畑でふくらんだおなかをいとしそうに両手で包んだ自身の写真を添えた。

出産は「今秋頃を予定しております」とし、今後については「引き続き身体を大切にしながら、 大好きなお仕事にも励んで参ります」と伝えた。

藤井は２０１２年にミスセブンティーンに選出され、同誌の専属モデルに。１７年に卒業すると、同年４月から２４年３月までファッション雑誌「ＶｉＶｉ」の専属モデルを務めた。１７年１０月からＴＢＳ系「王様のブランチ」のリポーターを務め、２１年３月に卒業した。父はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝氏でセレブモデルとしてテレビなどにも出演していた。

【報告全文】

いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ

この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。

いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉（うれ）しく、 かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております。

出産は今秋頃を予定しております。 引き続き身体を大切にしながら、 大好きなお仕事にも励んで参ります。

まだ不安なこともありますが、 無事に生まれてきてくれることを願いながら、 穏やかな日々を大切に過ごしていきたいと思っております。

温かく見守っていただけますと幸いです。

2026年3月30日

藤井サチ