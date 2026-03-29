米国の「壮絶な怒り」作戦で火ぶたを切ったイラン戦争がきょうでちょうど1カ月を迎えた。開戦初期に圧倒的火力と人工知能（AI）を前面に出した精密打撃により首脳部を除去することで戦争を早期に終結させるという米国の豪語ははずれた。今回の事態の決定的変数はホルムズ海峡封鎖だった。トランプ米大統領が自画自賛した戦術的成果にもかかわらず、戦場はうんざりする消耗戦に突き進み、その余波はホルムズ海峡を超えて世界経済の根幹を揺さぶっている。国際エネルギー機関（IEA）は今回の事態が1970年代のオイルショックとウクライナ戦争を合わせたよりもっと大きな衝撃だと警告した。第三国の仲裁により進行中という終戦交渉の行方も不透明だ。

イラン戦争は地球の反対側で起きたことがリアルタイムでわれわれの日常生活に打撃を与えるという事実を新たに呼び覚ましてくれた。原油輸入量の70％以上を中東地域に依存している韓国はホルムズ海峡封鎖という直撃弾を受けた。国際原油価格が10ドル上がるたびに国の貿易収支が80億ドルずつ悪化する韓国の構造的脆弱性は半導体と自動車など主力産業の世界的競争力を深刻に脅かしている。基礎原料であるナフサの供給支障が石油化学産業を強く圧迫し、製造業全般のドミノ衝撃につながった。

安全保障の地形変化も厳しい。米軍戦力の中東への集中で在韓米軍の防空戦略資産の一部が移動配備された事実は戦略的柔軟性が定数になったことを物語る。これは場合によって一時的な対北朝鮮抑止力の損傷につながる恐れがあり、看過できる問題ではない。ここに「恩恵を受ける国が（ホルムズ海峡を）管理せよ」というトランプ大統領の圧迫は安全保障を徹底的に取引と費用の観点で置き換える冷酷な国際秩序の断面を表わす。今回の戦争の様相で見るように、ドローン戦力と防空網拡充が現代の戦争の勝敗を左右するという事実も韓国安全保障態勢を再点検するにあたって貴重な教訓としなければならない。

イラン戦争は韓国にも多くの課題を投げかけている。ショックにだけ埋没せず短期的処方を超え安全保障・経済全般に、より根本的にシステムを再点検する必要がある。世の中は有形無形のネットワークが時空間を押し倒す超連結時代で、予測不可能性を戦略武器とする強大国の指導者のために超流動性が国際秩序を揺さぶっている。不安定な情勢の中で危機対応能力を自ら備えるしかない。何よりエネルギー安全保障の大転換が急務だ。IEAが勧告する90日分の原油備蓄だけでは海上封鎖という複合危機を耐え抜くことはできない。輸入先多角化だけでなく原発と再生可能エネルギー、ガスを結合した「現実的エネルギーミックス」を構築しなければならない。最近の欧州の事例で確認できるように、原発を排除したエネルギー政策は国家的自害行為と変わらない。安全保障も同盟に亀裂ができないようにするのと同時に危機対応能力を強化する「自強」の道をともに模索しなければならない。戦略資産の空白を自ら埋められる能力を確保し、外交・産業・安全保障を統合管理する強力なコントロールタワーを構築することが急務だ。

ホルムズ海峡の衝撃は韓国経済と安全保障の脆弱な点を赤裸々に表わした。危機は必ず繰り返される、次の波はさらに苛酷になるかもしれない。いま必要なことは取り繕う策でなく地政学的激変の中でも揺れない構造的転換だ。自らを守る資源と力を備えること、それがこの戦争が私たちに残した最も重い宿題だ。