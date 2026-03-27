TELASAで韓流コンテンツが激増！K-POPライブ、ファンミ、日本の地上波出演回も…TELASAで推し活がもっと豊かに
（C） RÊVE ENTERTAINMENT/Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT LLC./（C） RND Company Inc. All rights reserved./写真=KOSHIBA TATSUKI/（C）テレビ朝日/（C）テレビ朝日・（C）テレビ朝日映像
「大好きなK-POPグループのあのライブをもう一度楽しみたい！」「推しが日本の地上波に出演！ 神回は何度でも見たい！」そんなファンの願いを叶えるのが、動画配信サービスTELASA。人気グループのワールドツアーから日本の人気バラエティのゲスト回、さらには話題のドラマまで、必見のコンテンツが盛りだくさんとなっている。
TELASAでは、SUPER JUNIOR、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、EXO、など、様々なライブを配信中！ 華麗なパフォーマンスと感動のステージをいつでも楽しめる。
このほかにも、日本のファンを熱狂させた公演が続々！
3月にライブ配信されたパク・ヒョンシクの「2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together – Our Second Story]」のアーカイブ配信を予定しているほか、チョン・ヘインのファンミーティング「2025 JUNG HAEIN FANMEETING IN JAPAN 〜FOUR FLAVORS〜」も配信スタート。
怒涛のJ-POPヒットパレードで大盛り上がりとなったD-LITEの日本アンコール公演「D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 “D's IS ME” - Encore -」も、好評配信中。
現在入隊中のロウンの歴代日本ファンミーティングから厳選したライブステージをお届けする「ロウン BEST LIVE セレクション by TELASA」など、ファン必見の公演を存分に堪能してほしい。
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗とテレビ朝日・林美桜アナウンサーが“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ「M:ZINE」。
音楽に関する話はもちろん、ゲストたちの普段見せない素顔を掘り下げるトークも大反響！ NCT WISHやBOYNEXTDOORなど、韓国からも人気グループが続々出演し、ダンスコラボや若井との対面に感激するメンバーの可愛らしいリアクションなど、ファンには必見の名シーンが盛りだくさん！
昨年配信され話題となった、日本でのトーク番組初出演の貴重な舞台裏も見られる「徹子の部屋」チョン・ヘイン完全版の再配信もスタート。そのほか、韓国で人気を集める俳優・アーティスト陣が日本の地上波で見せた多彩な魅力を楽しめるコンテンツが順次用意されている。
さらに、TREASUREの日本で唯一の地上波冠番組で、素顔が垣間見られる王道バラエティとこだわりの歌唱パフォーマンスが魅力の「トレバラ Second 〜TREASUREのバラエティ塾〜」も独占配信中。全話見放題で視聴できるので、TREASURE MAKER（TREASUREのファンの名前）の皆さんは、ぜひチェックを。
TELASAで配信中の韓国ドラマは、チョン・ヘインやロウン出演の関連作品も続々と入荷！ 韓流ファンのツボを押さえた珠玉の作品ラインナップは、テレビ朝日韓流ポータルサイトのTELASAからチェック。
＞＞ラインナップはこちら
さらに、日韓の垣根を越えた話題作が目白押し！
ユン・ゲサンの代表作として知られ、斎藤工主演でリメイクされ大きな話題を呼んだ「誘拐の日」、原作ドラマは韓国で社会現象となるほどのブームを巻き起こした「スカイキャッスル」「六本木クラス」など、テレビ朝日による日本リメイクドラマが続々。
オリジナルとリメイクを見比べたり、韓国で話題の日本ドラマをチェックしたりと、TELASAならではの楽しみ方でドラマライフをさらに充実させてほしい。
通勤・通学中はスマホでライブやファンミーティングの名場面を、週末の夜はリビングでじっくり気になるドラマをイッキ見。ライフスタイルに合わせて日韓のエンタメを存分に楽しめるTELASAの利用は、月額990円から。「あのライブ、あの番組、もう一度見たかった」が叶う絶好の機会を、お見逃しなく。
「大好きなK-POPグループのあのライブをもう一度楽しみたい！」「推しが日本の地上波に出演！ 神回は何度でも見たい！」そんなファンの願いを叶えるのが、動画配信サービスTELASA。人気グループのワールドツアーから日本の人気バラエティのゲスト回、さらには話題のドラマまで、必見のコンテンツが盛りだくさんとなっている。
TXT、ENHYPEN のステージや、入隊中ロウンの日本ファンミライブコレクションも
（C） RÊVE ENTERTAINMENT / Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT LLC.
TELASAでは、SUPER JUNIOR、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、EXO、など、様々なライブを配信中！ 華麗なパフォーマンスと感動のステージをいつでも楽しめる。
このほかにも、日本のファンを熱狂させた公演が続々！
3月にライブ配信されたパク・ヒョンシクの「2026 PARK HYUNGSIK FANMEETING The Next Page [Again, Together – Our Second Story]」のアーカイブ配信を予定しているほか、チョン・ヘインのファンミーティング「2025 JUNG HAEIN FANMEETING IN JAPAN 〜FOUR FLAVORS〜」も配信スタート。
（C） RND Company Inc. All rights reserved.
怒涛のJ-POPヒットパレードで大盛り上がりとなったD-LITEの日本アンコール公演「D-LITE JAPAN LIVE TOUR 2024 “D's IS ME” - Encore -」も、好評配信中。
現在入隊中のロウンの歴代日本ファンミーティングから厳選したライブステージをお届けする「ロウン BEST LIVE セレクション by TELASA」など、ファン必見の公演を存分に堪能してほしい。
韓国からゲストが続々「M:ZINE」や「徹子の部屋」チョン・ヘイン出演回も！
（C)テレビ朝日/（C）テレビ朝日映像
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗とテレビ朝日・林美桜アナウンサーが“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ「M:ZINE」。
音楽に関する話はもちろん、ゲストたちの普段見せない素顔を掘り下げるトークも大反響！ NCT WISHやBOYNEXTDOORなど、韓国からも人気グループが続々出演し、ダンスコラボや若井との対面に感激するメンバーの可愛らしいリアクションなど、ファンには必見の名シーンが盛りだくさん！
（C）テレビ朝日
昨年配信され話題となった、日本でのトーク番組初出演の貴重な舞台裏も見られる「徹子の部屋」チョン・ヘイン完全版の再配信もスタート。そのほか、韓国で人気を集める俳優・アーティスト陣が日本の地上波で見せた多彩な魅力を楽しめるコンテンツが順次用意されている。
（C）テレビ朝日
さらに、TREASUREの日本で唯一の地上波冠番組で、素顔が垣間見られる王道バラエティとこだわりの歌唱パフォーマンスが魅力の「トレバラ Second 〜TREASUREのバラエティ塾〜」も独占配信中。全話見放題で視聴できるので、TREASURE MAKER（TREASUREのファンの名前）の皆さんは、ぜひチェックを。
名作韓ドラ、超話題のテレビ朝日の日韓リメイクドラマも！充実のラインナップ
写真=KOSHIBA TATSUKI
TELASAで配信中の韓国ドラマは、チョン・ヘインやロウン出演の関連作品も続々と入荷！ 韓流ファンのツボを押さえた珠玉の作品ラインナップは、テレビ朝日韓流ポータルサイトのTELASAからチェック。
＞＞ラインナップはこちら
さらに、日韓の垣根を越えた話題作が目白押し！
ユン・ゲサンの代表作として知られ、斎藤工主演でリメイクされ大きな話題を呼んだ「誘拐の日」、原作ドラマは韓国で社会現象となるほどのブームを巻き起こした「スカイキャッスル」「六本木クラス」など、テレビ朝日による日本リメイクドラマが続々。
オリジナルとリメイクを見比べたり、韓国で話題の日本ドラマをチェックしたりと、TELASAならではの楽しみ方でドラマライフをさらに充実させてほしい。
通勤・通学中はスマホでライブやファンミーティングの名場面を、週末の夜はリビングでじっくり気になるドラマをイッキ見。ライフスタイルに合わせて日韓のエンタメを存分に楽しめるTELASAの利用は、月額990円から。「あのライブ、あの番組、もう一度見たかった」が叶う絶好の機会を、お見逃しなく。
■配信情報
TELASAで韓流コンテンツが見放題！
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＜TELASA（テラサ）とは＞
2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。
月額料金は990 円（税込）〜。
※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。
■関連リンク
・テレビ朝日韓流ポータルサイト
www.tv-asahi.co.jp/k-contents/#telasa
・TELASA公式サイト
navi.telasa.jp
・TELASA配信コンテンツ一覧
www.telasa.jp/unlimited
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