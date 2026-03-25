25日、参議院予算委員会において立憲民主党の田島麻衣子議員が高市早苗総理を追及した。

【映像】ヤジの嵐→高市総理が「すいません」と繰り返した瞬間（実際の様子）

まず田島議員は「日米首脳会談を終えてイラン情勢に対する法的評価がどうなったのか」を質問し、高市総理は「これは米国側のみならず専門家や国際社会の様々な議論も踏まえる必要がありまして、確定的な評価を行うというのはかなり困難」と回答。

続いて田島議員が「ウクライナ戦争については『明確な国際法違反である』ということを答弁されていますので、なぜ今回（イラン情勢）は評価できないのかということは引き続き疑問が残ると思います」と話すと議場内に「そうだ！」という声が響いた。

さらに田島議員は「先ほど、自民党の山田宏委員に対する『トランプ大統領は、国際社会の平和・繁栄に向けて米国のリーダーシップが大事だ』という答弁に関連して、このイラン情勢を『戦争』と総理が答弁されています。これまで日本政府はこの問題に対して、『イラン情勢』という言葉を継続して使っておられますが、『戦争』、これは日本政府の評価と理解して正しいんでしょうか？」と質問。

ここで藤川政人委員長が誰を指名するべきか迷うような間が生じたが、そこで「総理（に答弁を）」「（総理は『戦争』と）言った！ おっしゃった」という声が響いた。藤川委員長は「速記を止めてください」と指示し、質疑がストップした。

その後、与野党理事による協議を経て質疑は再開。藤川委員長は茂木敏充外務大臣を指名したが、議場には「総理ですよー！」という不満の声が飛んだ。

茂木大臣は「何をもって戦争とするかと、この国際的な定義を少なくとも私は存じ上げません。その上で、攻撃の応酬が現在、イランをめぐって発生している、継続していると。それによって地域の情勢が極めて悪化していると、このことについては強い懸念を持っております」と回答した。

田島議員はこの答弁に納得がいかなかったのか「速記を確認してもかまわないですけど、先ほど山田委員に対するご答弁で、総理が自ら『戦争ですから』とおっしゃってますので、このイラン情勢について、この日本政府、総理を含めまして戦争と理解しているのか、それについてご答弁いただきたいと思います」と追及。議場内には田島議員に同調するように「虚偽答弁！」というヤジも飛んだ。

高市総理は「『停戦』という言葉も使いましたので、『戦闘』ということであるかと思います」と回答。

議場内がざわつく中、田島議員は「『戦争』とおっしゃいましたが、それはどのように理解したらよろしいですか？」と再度聞くと議場に「戦闘と戦争は違う！」というヤジが飛んだ。

これを受けて藤川委員長は再度「速記を止めてください」と宣言し、質疑は再度ストップ。

再開後、藤川委員長は「ただいま田島麻衣子君の質問につきましては、速記録を精査の上、適切な処置を取ることとさせていただきます。質問を続けてください」と促した。

田島議員は「『戦争』と認定した場合、国際人道法の適用等変わってまいりますので、是非とも私も知りたいと思っております」と話して次の質問に移行。

その後、質疑が交わされる中、指名された高市総理はその冒頭、「すいません、先ほどの『戦争』という言葉につきましては、すいません。山田委員の方から確か『戦争』という表現で質問があったかと思います。『戦闘』と言い換えさせてください」と訂正した。

（ABEMA NEWS）



