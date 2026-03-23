3月17日に最後の卒業式が行われた松茂町の長原小学校で3月21日に閉校式が行われ、125年に及ぶ長い歴史に幕を下ろしました。



学び舎との最後の別れ、卒業生ら約400人が消えゆく母校に思いをはせました。

（卒業生）

「長原小学校は今年で閉校します」

（ブロジェクションマッピング）

「さようなら長原小学校、思い出たちがこみ上げる」

（閉校式の参加者）

「長原小学校 ありがとう」

長原小学校は1900年創立。



これまで、3245人の卒業生を送り出しました。



21日の閉校式には、2026年の卒業生をはじめ、かつての教職員など約400人が参加しました。

（長原小学校・尾形徳康 校長）

「この校舎に吹く風も、校庭に差し込む光も、子どもたちの声が響いた校舎も、すべてが愛おしく、かけがえのないものでした」

「長原小学校の校旗を返納いたします」



「ご苦労様でした」

最後の児童3人は全員6年生。



彼らの卒業で、長原小学校はその役目を終えました。

（卒業生）

「数多くの卒業生が羽ばたいていったこの学校の思い出は、いつまでも色あせることはありません」

「長原小学校ありがとう」

♪長原小学校・校歌

「浦人が、沖の荒波乗り越す意気は、やがて我らの力なり」

（卒業生）

「少人数だったので、みんなとの距離が近くて家族みたいな感じだった。たくさん思い出があるので悲しい」

（元・長原小学校教師）

「懐かしいと寂しいという気持ちが半々 入り混じっています」

（東京から駆け付けた卒業生）

「いつかなくなるだろうなと言われてきたけど、本当になくなると思ったとたん、これは…と思って胸がいっぱい」

（閉校式の参加者）

「久しぶり、ほんま何年ぶり？」



（閉校式の参加者）

「25年？」



（閉校式の参加者）

「これこれ覚えとる」

❝大阪・関西万博でも披露した 長原小名物「長原天海太鼓」❞

（ブロジェクションマッピング）

「未来へとつなごう長原の名前、とともに栄光に向かって進もう、この場を誇りに思う」

時が流れ離れ離れになっても、ここへ来ればすぐあの頃に戻れる。



そんな、かけがえのない場所とのお別れの時。



けれど、思い出はいつまでも人々の心の中に…。