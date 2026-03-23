125年の歴史に幕 松茂町・長原小学校で閉校式【徳島】
3月17日に最後の卒業式が行われた松茂町の長原小学校で3月21日に閉校式が行われ、125年に及ぶ長い歴史に幕を下ろしました。
学び舎との最後の別れ、卒業生ら約400人が消えゆく母校に思いをはせました。
（卒業生）
「長原小学校は今年で閉校します」
（ブロジェクションマッピング）
「さようなら長原小学校、思い出たちがこみ上げる」
（閉校式の参加者）
「長原小学校 ありがとう」
長原小学校は1900年創立。
これまで、3245人の卒業生を送り出しました。
21日の閉校式には、2026年の卒業生をはじめ、かつての教職員など約400人が参加しました。
（長原小学校・尾形徳康 校長）
「この校舎に吹く風も、校庭に差し込む光も、子どもたちの声が響いた校舎も、すべてが愛おしく、かけがえのないものでした」
「長原小学校の校旗を返納いたします」
「ご苦労様でした」
最後の児童3人は全員6年生。
彼らの卒業で、長原小学校はその役目を終えました。
（卒業生）
「数多くの卒業生が羽ばたいていったこの学校の思い出は、いつまでも色あせることはありません」
「長原小学校ありがとう」
♪長原小学校・校歌
「浦人が、沖の荒波乗り越す意気は、やがて我らの力なり」
（卒業生）
「少人数だったので、みんなとの距離が近くて家族みたいな感じだった。たくさん思い出があるので悲しい」
（元・長原小学校教師）
「懐かしいと寂しいという気持ちが半々 入り混じっています」
（東京から駆け付けた卒業生）
「いつかなくなるだろうなと言われてきたけど、本当になくなると思ったとたん、これは…と思って胸がいっぱい」
（閉校式の参加者）
「久しぶり、ほんま何年ぶり？」
（閉校式の参加者）
「25年？」
（閉校式の参加者）
「これこれ覚えとる」
❝大阪・関西万博でも披露した 長原小名物「長原天海太鼓」❞
（ブロジェクションマッピング）
「未来へとつなごう長原の名前、とともに栄光に向かって進もう、この場を誇りに思う」
時が流れ離れ離れになっても、ここへ来ればすぐあの頃に戻れる。
そんな、かけがえのない場所とのお別れの時。
けれど、思い出はいつまでも人々の心の中に…。