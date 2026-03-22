【新幹線】人気のしんかんせんが子ども用不織布マスクに！ お出かけが楽しくなる
子ども向けのしんかんせん柄マスク「おでかけGOGO！！しんかんせん子供用立体不織布マスク」が、2026年3月下旬より販売開始となる。
新幹線が好きなこどもたちの心をつかむ、ワクワクが詰まった立体マスクが登場。
パッケージは全6種類。N700S、Class923ドクターイエロー、E5はやぶさ、E7かがやき、E6こまち、N700Sかもめ、人気のしんかんせん車両が勢揃いしました。車両をリアルに再現したボックスデザインは、飾って楽しむのもよし、遊んで楽しむのもよし。思わず集めたくなる仕上がりだ。
さらに、マスク本体には6種類すべての車両デザインをプリント。
公式オンラインショップでは6種類すべてが揃うコンプリートボックスも販売予定。
しんかんせんファン必見の商品だ。
毎日の通園・通学、おでかけ時間がもっと楽しくなりそう。
＞＞＞しんかんせんマスクおチェック！（写真2点）
新幹線が好きなこどもたちの心をつかむ、ワクワクが詰まった立体マスクが登場。
パッケージは全6種類。N700S、Class923ドクターイエロー、E5はやぶさ、E7かがやき、E6こまち、N700Sかもめ、人気のしんかんせん車両が勢揃いしました。車両をリアルに再現したボックスデザインは、飾って楽しむのもよし、遊んで楽しむのもよし。思わず集めたくなる仕上がりだ。
さらに、マスク本体には6種類すべての車両デザインをプリント。
公式オンラインショップでは6種類すべてが揃うコンプリートボックスも販売予定。
しんかんせんファン必見の商品だ。
毎日の通園・通学、おでかけ時間がもっと楽しくなりそう。
＞＞＞しんかんせんマスクおチェック！（写真2点）
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優