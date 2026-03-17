ふと始めた小さな習慣が、時間の使い方や暮らしを大きく変えることもあります。今回はESSEフレンズエディターとして活躍する中島陽子さんと青村怜子さんのおふたりに、人生を変えた習慣を伺いました。生成AIで悩む時間を減らす？ 自分時間を生む捨て習慣？ それぞれ習慣化するためのコツも聞いていますよ。

月に1回の捨て習慣で自分時間が生まれた

自分のためにいれたコーヒーを飲みながら、静かに読書を楽しむ。ESSEフレンズエディターの青村怜子さん（40代）が自分時間をもてるようになったのは、「リセット習慣」を取り入れたおかげなのだそう。

【写真】1か月で捨てたもの

「毎日、就寝前にリビングの床やテーブルの上を片づけるプチリセットを続け、月に1度はものの量を見直すように。掃除の手間や探し物が減っただけでなく、時間に余裕が生まれたことが、いちばん大きな変化です」（青村さん、以下同）

「保留ボックス」に入れてひと月たてば迷わず手放せる

月に1度、リビングの収納を見直す際に、捨てるか迷ったものは「保留ボックス」へ。

「1か月間、それがなくても過ごせたら迷わず処分できます」

【今回捨てたもの】

・手芸用のマジックテープ

・イヤホンのゴム

・使わない充電コード

●習慣化のコツ

「今日はこの棚の引き出しだけ」など小さな場所から始めると、達成感を感じやすくておすすめ！

“悩む時間”が減らせて家族時間がもっと楽しく

生成AIを活用し、家事や暮らしにまつわる“悩む時間”を軽減した整理収納アドバイザーの中島陽子さん（30代）。

「『今日のおかず、なにつくろう…』『週末のお出かけ、どこに行く？』など、小さなことですが、自分で悩まなくていいだけで、気持ちがとってもラクになったんです。AIが提案してくれた新しいレシピや休日の過ごし方に、私も家族も大満足。AIを取り入れてから悩む時間が減り、暮らしがスムーズになった気がします」（中島さん、以下同）

お出かけ先探しをまかせたら家族時間もさらに充実

AIに子どもの年齢や希望を伝え、お出かけ先を尋ねてみたら…。

「提案されたのは私たちの知らないスポット。新鮮でしたし、子どもたちの反応も◎」

●習慣化のコツ

一見面倒に感じる文字入力は、ざっくりした要望だけ書き、細かい部分は箇条書きでたせばOK。