WBC(ワールドベースボールクラシック)で準々決勝以降の戦いに臨む野球日本代表・侍ジャパン。1次ラウンド4試合を終え、チーム打率トップ(10打席以上)には源田壮亮選手が立っています。

ここまで主に8番ショートで先発し堅実な守備を見せている源田選手。打撃でも4試合で12打席に立ち、7打数4安打で打率.571を記録しています。

これは大谷翔平選手らMLB組を抑えてのトップ。2位以降は大谷選手が9打数5安打で打率.556、吉田正尚選手が12打数6安打で打率.500と続いています。

源田選手が最もインパクトを残したのが初戦のチャイニーズ・タイペイ戦。3打数3安打4打点の活躍でチームの大勝に貢献しました。

源田選手の成績でさらに特筆すべきは四死球の多さです。大谷選手と並んで2位タイの4つ(1位は鈴木誠也選手の5つ)を記録しており、出塁率もチームトップの.727。安打数こそ大谷選手と吉田選手に及んでいないものの、四死球での出塁を着実に重ねていることが打率＆出塁率トップに結びついています。

井端弘和監督も初戦後、「下位でいいところでつないでくれた」「(塁に)出てもらえると得点源」とその活躍を称賛しています。

日本時間15日に準々決勝を戦う侍ジャパン。アメリカ・マイアミでも源田選手の活躍に注目が集まります。

▽侍ジャ パン 打率 ランキング トップ5(10打席以上)1. 源田壮亮 .5712. 大谷翔平 .5563. 吉田正尚 .5004. 鈴木誠也 .3335. 牧秀悟 .222