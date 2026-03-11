【WBC】侍ジャパン打率トップは源田壮亮 大谷翔平らMLB組抑え出塁率との2冠 下位打線で着実にチャンスメーク
WBC(ワールドベースボールクラシック)で準々決勝以降の戦いに臨む野球日本代表・侍ジャパン。1次ラウンド4試合を終え、チーム打率トップ(10打席以上)には源田壮亮選手が立っています。
ここまで主に8番ショートで先発し堅実な守備を見せている源田選手。打撃でも4試合で12打席に立ち、7打数4安打で打率.571を記録しています。
これは大谷翔平選手らMLB組を抑えてのトップ。2位以降は大谷選手が9打数5安打で打率.556、吉田正尚選手が12打数6安打で打率.500と続いています。
源田選手が最もインパクトを残したのが初戦のチャイニーズ・タイペイ戦。3打数3安打4打点の活躍でチームの大勝に貢献しました。
源田選手の成績でさらに特筆すべきは四死球の多さです。大谷選手と並んで2位タイの4つ(1位は鈴木誠也選手の5つ)を記録しており、出塁率もチームトップの.727。安打数こそ大谷選手と吉田選手に及んでいないものの、四死球での出塁を着実に重ねていることが打率＆出塁率トップに結びついています。
井端弘和監督も初戦後、「下位でいいところでつないでくれた」「(塁に)出てもらえると得点源」とその活躍を称賛しています。
日本時間15日に準々決勝を戦う侍ジャパン。アメリカ・マイアミでも源田選手の活躍に注目が集まります。▽侍ジャパン 打率ランキングトップ5(10打席以上)
1.源田壮亮 .571
2.大谷翔平 .556
3.吉田正尚 .500
4.鈴木誠也 .333
5.牧秀悟 .222