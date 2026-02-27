ヤクルトの城石憲之2軍監督（52）が27日に生放送されたニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル WBC日本戦全部やる！出陣まであと7日！WBCにロックオン!!」（後8・30）に電話出演。侍ジャパンが世界一に輝いた2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で内野守備走塁兼作戦コーチを務めた経験を振り返った。

パーソナリティーを務めるフリーアナウンサーの垣花正（54）からWBC連覇に一番大切なことは何かを問われると「選手起用だと思いますね」とキッパリ。

「ジャパン…力あるの分かってるので。素晴らしいチームなので。選手の状態を本当に見極めてどう使うか…じゃないですかね。今日も試合やってますけど、（大会前に）4試合ぐらいしかもうないので。そこも含めて。難しいですね」と続けた。

3年前、城石コーチから栗山英樹監督に対しては意見を「言いやすかったですね」と振り返る。

「ファイターズから一緒にやらせてもらってて。提案はタダなので。決断はキツイと思いますけど」と栗山監督の受ける重圧感を思いやりつつ「なので、ここは本当に好不調を見極めプラス我慢するのか、何か選手に変化を与えて待つのか、思い切って代えるか、ですよね」と語った。