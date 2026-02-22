¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹vs¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá](¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)
¢¨23:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó
DF 23 ¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü
DF 26 ¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º
DF 34 ¥Á¥ã¥Ç¥£¡¦¥ê¥¢¥É
MF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
MF 3 ¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë
MF 7 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë
MF 10 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î
MF 19 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º
MF 20 ¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó
FW 22 ¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó
¹µ¤¨
GK 44 ¥ï¥ë¥Æ¥ë¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹
DF 17 ¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó
DF 24 ¥Ü¥ë¥Ê¡¦¥½¥µ
MF 12 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§
MF 18 ³ùÅÄÂçÃÏ
MF 55 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ù¥Ë¡¼
MF 59 ¥ê¥ª¡¦¥«¥ë¥Ç¥£¥Í¥¹
FW 11 ¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó
FW 29 ¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó
´ÆÆÄ
¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼
[¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¸¥ç¥¼¡¦¥µ
DF 4 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î
DF 15 ¥¸¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é
DF 37 ¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼
MF 3 ¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î
MF 7 ¥¢¥ó¥É¥ì
MF 9 ¥¢¥À¥à¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°
MF 27 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥ê¥¯¥Í¥ë¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ë¥É
MF 36 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Í
MF 38 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥Á¥å¥¢
FW 14 ¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì
¹µ¤¨
GK 31 ¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó
DF 2 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£
DF 6 ¥À¥Ó¥É¡¦¥á¥é¡¼¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§
DF 17 ¥Ú¥É¥í¡¦¥ê¥Þ
DF 21 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥á¥¹
DF 24 ¥È¥Æ¥£
MF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹
MF 47 ¥¢¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥´¥á¥¹
FW 74 T. Edozie
´ÆÆÄ
¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
