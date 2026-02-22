[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá](¥·¥§¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È ¥Ñ¡¼¥¯)

¢¨23:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó

DF 23 ¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü

DF 26 ¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º

DF 34 ¥Á¥ã¥Ç¥£¡¦¥ê¥¢¥É

MF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹

MF 3 ¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë

MF 7 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë

MF 10 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î

MF 19 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º

MF 20 ¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó

FW 22 ¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó

¹µ¤¨

GK 44 ¥ï¥ë¥Æ¥ë¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹

DF 17 ¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó

DF 24 ¥Ü¥ë¥Ê¡¦¥½¥µ

MF 12 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§

MF 18 ³ùÅÄÂçÃÏ

MF 55 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ù¥Ë¡¼

MF 59 ¥ê¥ª¡¦¥«¥ë¥Ç¥£¥Í¥¹

FW 11 ¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó

FW 29 ¥¨¥Ð¥ó¡¦¥²¥µ¥ó

´ÆÆÄ

¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼

[¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥¸¥ç¥¼¡¦¥µ

DF 4 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î

DF 15 ¥¸¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é

DF 37 ¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼

MF 3 ¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î

MF 7 ¥¢¥ó¥É¥ì

MF 9 ¥¢¥À¥à¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°

MF 27 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥ê¥¯¥Í¥ë¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ë¥É

MF 36 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Í

MF 38 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥Á¥å¥¢

FW 14 ¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì

¹µ¤¨

GK 31 ¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó

DF 2 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£

DF 6 ¥À¥Ó¥É¡¦¥á¥é¡¼¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§

DF 17 ¥Ú¥É¥í¡¦¥ê¥Þ

DF 21 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥á¥¹

DF 24 ¥È¥Æ¥£

MF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹

MF 47 ¥¢¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥´¥á¥¹

FW 74 T. Edozie

´ÆÆÄ

¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹