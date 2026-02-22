侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２１日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）に合流し、さっそくブルペン入りした。

侍ジャパンのウェアを身を包んでサブグラウンドに登場すると、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュと談笑。練習前の投手陣の円陣では拍手で迎えられた。ウォーミングアップでは高橋や北山らと言葉を交わした。その後ブルペンに足を運び、ダルビッシュや首脳陣が見守る中で、キレのある球を投げ込んだ。

メジャー１年目だった昨季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。オリオールズで唯一１年間ローテを守り、多くの一流打者と対戦してきた経験は国際大会でも心強い。１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献。準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投した。今大会は先発の一角として期待されている。

井端監督は経験豊富なベテランに厚い信頼を寄せている。指揮官は「前々回に出場してエース格としてやっていましたし、１年でも向こうで投げたというのは、今の日本の選手よりも余裕があるのかなと思う」と、ベテランの合流を待ちわびていた。

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真ら多くのメジャーリーガーが参戦。菅野は山本、菊池とともに先発の軸を託される見込みだ。今後は３月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）に登板し、同８日の１次ラウンド第３戦・オーストラリア戦（東京ドーム）に向かう可能性が高い。