タレントの小島瑠璃子が、活動休止中の収入が「ゼロ」だったことや、生活水準を落とすことに抵抗がないという金銭感覚を明かした。

【映像】「ゆとりない」電車移動するこじるり

2025年10月、約2年半ぶりに芸能活動を再開した小島。2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で活動再開後初MCを務めたことから、「私も0から頑張る人です。状況が似ている方（出演者）が多いと思います」と挨拶した。

中国留学などを理由に活動を休止した小島だったが、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇からは「その時の収入は？」と率直な質問が。これに小島は「0ですね」と即答し、「夢があるのと、生活水準を下げることに1ミリも抵抗がないタイプで」と自己分析する。

続けて、「車も好きだったし、お家も大きい所に住んでたんですよ。でも、本当にこれぐらい（手の範囲）の部屋になっても何とも思わない。想像で言ってるんじゃなくて、実際そうなんです」と断言した。

活動再開のタイミングで、個人事務所「USAGI」を立ち上げ、お茶を扱った事業も展開しようとしている小島。「（移動は）全部電車です。タクシー代を計上するレベルの会社の状態じゃないので。個人のキャッシュもゆとりがあるわけではない」と赤裸々に語り、現在は“芸能×子育て×事業”の3本柱で再スタートを切っていることを報告した。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。