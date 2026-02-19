りぼんInstagramより

モデルプレス＝2026/02/19】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のりぼん、ゆうめろ、あいり、きこ、麻央、ゆめのにインタビューを実施し、愛用している香水について調査した。

◆りぼん


＜愛用香水：Yves Saint Laurent（イヴ・サンローラン）リブレ／TAMBURINS（タンバリンズ）PERFUME BOTTARI＞

3種類くらいあるのですが、やっぱり王道が良いなと思っていて、冬は特にリブレがおすすめ！リブレは高いので安めの香水だと、TAMBURINSは男性も使えるし、女性が使ってもかっこいいすごくおしゃれな匂いです。お客様に配るとみんなリピートしてくれます。

◆ゆうめろ


＜愛用香水：NICK＆NICOLE（ニック＆ニコル）＞

韓国のファッションブランドの香水がお気に入りです！

◆あいり


＜愛用香水：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）シティ オブ スターズ オードゥ パルファン＞

ユニセックスであまりほかの人と被ったことがないです。1番好きで5本くらいリピートしています。

◆きこ


＜愛用香水：PARLE MOI DE PARFUM（パルル モア ドゥ パルファム）トータリー ホワイト オードパルファム＞

パリの公園をモチーフにした匂いで、私はパリが好きなのでそのコンセプトが良いなと思いました。大学生の頃から10年くらい使っていて、たまに気分でほかの香水にすることもありますが、基本はこれです！甘すぎず爽やかな感じでどこにでもつけていけます。

◆麻央


＜愛用香水：DIOR（ディオール）サクラ＞

清楚系の匂いです。「どこの香水？」と聞かれることも多いくらい良い匂いでずっと使っています。

◆ゆめの


＜愛用香水：TIFFANY＆CO.（ティファニー＆ラブ）オードパルファム＞

匂いが甘すぎずさっぱりしすぎずの中間の匂い。毎日つけています。

（modelpress編集部）

