【有名キャバ嬢の愛用香水】港区美女激推し「男性も使えるし、女性が使ってもかっこいい」香り 周りと被らない5本リピート・10年愛用など
【モデルプレス＝2026/02/19】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のりぼん、ゆうめろ、あいり、きこ、麻央、ゆめのにインタビューを実施し、愛用している香水について調査した。
【写真】有名キャバ嬢の“褒められ香水”
【写真】有名キャバ嬢の“褒められ香水”
◆りぼん
＜愛用香水：Yves Saint Laurent（イヴ・サンローラン）リブレ／TAMBURINS（タンバリンズ）PERFUME BOTTARI＞
◆ゆうめろ
＜愛用香水：NICK＆NICOLE（ニック＆ニコル）＞
韓国のファッションブランドの香水がお気に入りです！
◆あいり
＜愛用香水：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）シティ オブ スターズ オードゥ パルファン＞
ユニセックスであまりほかの人と被ったことがないです。1番好きで5本くらいリピートしています。
◆きこ
＜愛用香水：PARLE MOI DE PARFUM（パルル モア ドゥ パルファム）トータリー ホワイト オードパルファム＞
パリの公園をモチーフにした匂いで、私はパリが好きなのでそのコンセプトが良いなと思いました。大学生の頃から10年くらい使っていて、たまに気分でほかの香水にすることもありますが、基本はこれです！甘すぎず爽やかな感じでどこにでもつけていけます。
◆麻央
＜愛用香水：DIOR（ディオール）サクラ＞
清楚系の匂いです。「どこの香水？」と聞かれることも多いくらい良い匂いでずっと使っています。
◆ゆめの
＜愛用香水：TIFFANY＆CO.（ティファニー＆ラブ）オードパルファム＞
匂いが甘すぎずさっぱりしすぎずの中間の匂い。毎日つけています。
