◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合 団体スプリント（大会14日目/現地19日）

団体スプリントは各チーム2人が参加。前半のラージヒルジャンプ（K点128m/ヒルサイズ141m）と後半のリレー形式の15kmクロスカントリーで順位を争います。前半のジャンプで2人の合計点をタイム差に換算。クロスカントリーのスタートする順番が決定します。

日本は渡部暁斗選手、山本涼太選手が出場。渡部選手は119ｍ、山本選手が125.5mを飛び、日本は1位ドイツと21秒差の3位でクロスカントリーへ。オリンピック過去3大会でメダル獲得している渡部選手は今季限りの現役引退を表明。この種目が最後のオリンピック。ジャンプ後渡部選手は「何も残らないぐらい、すべてを置いてきたいと思います」と話していました。

【前半ジャンプ結果】1位 ドイツ2位 ノルウェー +13秒3位 日本 +21秒4位 フィンランド +27秒5位 オーストリア +29秒6位 フランス +32秒7位 アメリカ +43秒8位 チェコ +1分3秒