Ë¿´±Ä£¤Î¡ÖÌ¤¸øÉ½»ñÎÁ¡×¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÄÆüËÜ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¢¶Ã¤¤Î¡ÖÃæ¹ñ°ÍÂ¸ÅÙ¡×¤È¤½¤ÎÂÇ³«ºö
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïºò½©¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µë³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½°±¡Áª¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î2·î4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ä²¤½£¤Ê¤É55¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬»²²Ã¤¹¤ë³ÕÎ½µé²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¡ÖËÇ°×·÷¡×¹½ÁÛ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¡ØÀ¤³¦Åª¤Ê°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÂç¹ñ¤ËÆüÊÆ²¤¤Ï¤É¤¦Ä©¤à¤Î¤«¡Ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò½ä¤ë¡ÖÃæ¹ñÊñ°ÏÌÖ¡×¤Î¥¦¥é»ö¾ð¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸
¤³¤ÎÊÆ¼çÆ³¤Ç¼Â¸½¤·¤¿³ÕÎ½µé²ñ¹çÄ¾Á°¤Î1·î31ÆüÌë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÍèÆü¤·¤¿¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê½°±¡Áª½øÈ×¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤¿Æü±Ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼çÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤â¤Þ¤¿¡¢°Ò°µ¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÇ§¼±¶¦Í¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î¶¡µëÌÖ¶¯²½¤Ê¤É·ÐºÑ°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ËË¿´±Ä£¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÌ¤¸øÉ½»ñÎÁ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
Àè¤º¡¢¡Ö½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥¹¥¯¡¡×¤Ëµ½Ò¤µ¤ì¤¿¡Ú¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Û¡Ê±Êµ×¼§ÀÐ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ÅÅ»Ò¡¦ÅÅµ¤À½ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¡¢¡Ú¥³¥Ð¥ë¥È¡Û¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÀµ¶Ëºà¡¢ÆÃ¼ì¹Ý¡Ë¡¢¡Ú¥ê¥Á¥¦¥à¡Û¡Ê¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥óÅù¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÍÑÅÅ¸»¡Ë¡¢¡Ú¥Ë¥Ã¥±¥ë¡Û¡ÊÅÅÃÓºàÎÁ¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¡¢ÆÃ¼ì¹Ý¡áLNG¥¿¥ó¥¯¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦Á¥ÇõÅù¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÎ·¡¡¦À½Ï£¤ÎÎ¾Êý¤«¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤âÃæ¹ñ¤¬30¡Á80¡ó¤òÀê¤á¡¢Í¢Æþ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ï¥³¥Ð¥ë¥È¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤ò½ü¤¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤ò¼¨¤¹¡£
£¸³ä¤òÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸
¼¡¤Î¡ÖÆ±¢¡×¤Î¡Ú¥¬¥ê¥¦¥à¡Û¡ÊLED¡¦¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¹â¼þÇÈ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ë¡¢¡Ú¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¡Û¡ÊPET¥Ü¥È¥ëÀ½Â¤»þ¤Î¿¨ÇÞ¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÍÑÅº²ÃºÞ¡¢¥À¥¤¥ª¡¼¥É¤Ê¤É¡Ë¡¢¡Ú¹õ±ô¡Û¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉé¶Ëºà¤Ë³èÍÑ¡Ë¡¢¡Ú¥¢¥ó¥Á¥â¥ó¡Û¡Ê¼ù»éÆñÇ³½õºÞ¡¢±ôÃßÅÅÃÓ¡¢ÆÃ¼ì¹ÝÅù¡Ë¡¢¡Ú¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡Û¡ÊÄ¶¹Å¹©¶ñ¡á¼«Æ°¼Ö¤ÎÉôÉÊ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸»º¤Î60¡óÄ¶¤òÃæ¹ñ¤¬Àê¤á¡¢Í¢Æþ¤¹¤ëÆüËÜ¤¬80¡óÁ°¸å¤òÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²æ¤¬¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É½ÅÍ×¹ÛÊª»ñ¸»¤òÃæ¹ñ¤Ë¤³¤ì¤Û¤É°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¡£Æ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ÃØ³¶ÄÅ·¤Î¿ô»ú¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£
Æ±»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¿ä¿ÊË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¶¡µë³ÎÊÝ·×²è¡Ê½ÅÍ×¹ÛÊª¡Ë¡×¡¢¡Ö¥ì¥¢¥á¥¿¥ëÅù¹ñ²ÈÈ÷ÃßÀ©ÅÙ¡×¡¢¡Ö¹ñºÝÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¼èÁÈ¡×¤Ê¤É¤Î¸½¾õÊ¬ÀÏ¡¦Äó¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹ñºÝ¾ðÀª·ãÊÑ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬¾Ü½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç²æ¤¬¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÂç»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¯½é¤Î1·î6Æü¤ËÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬È¯É½¤·¤¿ÆüËÜ¸þ¤±¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹¡Ê·³Ì±Î¾ÍÑ¡ËÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¶¯²½Á¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤È´ÉÍý¥ê¥¹¥È¤Ï1100ÉÊÌÜ¤ËµÚ¤Ö¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢Ê¬Ìî¡¢¹â²¹ÍÑÅÓ¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀè½Ò¤Î¥³¥Ð¥ë¥È¤ÎÂ¾¤Ë¥µ¥Þ¥ê¥¦¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½¼§ÀÐ¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤ÉÀºÌ©À½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê½Å¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê¥Æ¥ë¥Ó¥¦¥à¡¢¥¸¥¹¥×¥í¥·¥¦¥à¡Ë¤ÎÆüËÜ¸þ¤±Í¢½Ð¤¬¸·³Ê¤Ê¿³ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤È»º¶È¤ËÂçÂÇ·â
Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ºòÇ¯11·î7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¤ÎÊóÉü¤À¡£Í×¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎµÕÎÛ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½¬»ØÆ³Éô¤Ïº£¤ä¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÂÐÃæ¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÆ±Ä´¤¹¤ëÃÊ³¬¤«¤éÂÐÃæÉõ¤¸¹þ¤á¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¥ì¥Ù¥ë¤ËÂç¤¤¯¥«¥¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹ÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·ÆüÃæËÇ°×Ëà»¤¤¬Ä¹´ü¡¦¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤äËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊÍ¢½Ðµ¬À©´ËÏÂ¤ò´Þ¤àÂÐÊÆ·³»ö¥³¥ß¥Ã¥È¤ò¿¼¤á¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤È»º¶È¤¬¿ÓÂç¤ÊÂÇ·â¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¤È¤Î·Ù¹ð¤Ê¤Î¤À¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÅÅ·â¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¹´Â«¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¼çÀÊ¡Ê¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¡Ë¤éÀìÀ©¼çµÁ¼Ô¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¤È¤Î¸«Êý¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤¬¿®¤òÃÖ¤¯¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éºîÀï¤¬µÕ¤Ë½¬»á¤ò¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¼þÊÕ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¶¯¹Å¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹3·î¤Î¹â»Ô¡¦¥È¥é¥ó¥×²ñÃÌ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÂç»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
