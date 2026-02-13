この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「海外旅行におすすめなカード6選！」と題した動画を公開。海外旅行でクレジットカードを利用する際に多くの人が見落としがちな「海外事務手数料」の存在を指摘し、手数料だけでなく保険や空港ラウンジといった多角的な視点から最適なカードを選ぶ重要性を解説している。



動画ではまず、海外旅行用カードを選ぶ上で重要な6つの要素として「支払時のお得度」「海外ATMでのキャッシング手数料」「利用可能範囲」「保険の充実度」「空港ラウンジ利用可否」「セキュリティ」を提示した。特に「支払時のお得度」については、多くのクレジットカードでポイント還元（0.5%～1.5%程度）を上回る手数料（3%～4%程度）が発生するため、単純なカード決済が損につながる可能性があると警鐘を鳴らす。



その上で、これらの基準を満たすおすすめのカードが6枚紹介された。中でも注目すべきは、年会費無料で充実した海外旅行傷害保険が付帯する「エポスカード」だ。傷害治療費用200万円、疾病治療費用270万円という補償は、同クラスのカードの中でトップレベルであり、「とりあえず年会費無料で充実した海外旅行傷害保険をつけたいときにおすすめ」と評価した。さらに、利用実績に応じて年会費無料でゴールドカードに招待される可能性もあり、長期的な視点でもメリットが大きい。



また、空港ラウンジ特典を重視するなら「楽天プレミアムカード」や「住信SBIネット銀行プラチナデビットカード」が挙げられた。どちらも年会費11,000円で世界中の空港ラウンジが利用できる「プライオリティ・パス」が付帯する。楽天プレミアムカードは楽天関連サービスの利用が多い人に、住信SBIネット銀行プラチナデビットカードはモバイル端末保険など独自の特典を求める人に適していると解説した。



動画を通して、海外旅行におけるクレジットカード選びは、年会費やポイント還元率だけでなく、海外事務手数料や付帯保険、ラウンジ利用といった、旅先での具体的な利用シーンを想定して選ぶことの重要性が示された。自身の旅行スタイルに合わせて、手数料の安さ、保険の手厚さ、ラウンジ特典の有無といった要素のバランスを見極めることが、賢い選択につながるといえそうだ。