文部科学省が昨年10月29日、2024年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を公表。小・中・高等学校および特別支援学校におけるいじめの認知件数が前年度から3万6454件増加し過去最多となったことがわかった。とくに小学校でのいじめ認知件数は抜きん出ており、中学校の13万5865件をはるかに超える61万612件となっている。

全体の認知件数のうち1404件が「重大事態」と認定されている。重大事態とは、いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い、または、いじめにより不登校を余儀なくされている疑いにあることを指すが、こちらも過去最多となっている。「重大事態」であることを認めた際、学校の設置者または学校は、事実関係を明確にするための調査を行うもの、といじめ防止対策推進法に定められている。文科省のガイドラインによれば、調査には時として1年以上を要する場合があるが、その際は適切に経過報告を行うことが求められているという。

杉並区役所

東京都杉並区で、2013年のいじめ防対法施行後、初めて重大事態認定された事案がある。2022年5月に東京都杉並区の公立小学校で起きたものだ。被害児童の母親の職業は弁護士。スムーズな経過を見せるかと思いきや、調査は発生から3年9カ月が経った今もいまだに終わる気配がなく、保護者にも経過報告がなされないまま。いじめ発生当時、2年生だった児童は4月で6年生に進級するが、いまだに登校ができていない。同区では現在までに、この事案を含め計11件の重大事態が発生したが、現在、2件しか調査が終わっていない。

この2022年のいじめ被害に遭った児童の母親から話を聞いた。いじめは当初、学校に見過ごされ、そして続いていた。校長がいじめだと認知したのは、発生から約1ヶ月後。母親から「いじめの定義にあたるのでは」と指摘を受けた後だった。

【高橋ユキ/ノンフィクションライター】

「6対1で殴られた」

2022年5月18日、杉並区の公立小学校の2年生だった男子、Aくんは、クラスメイトである6人の男子にタックルされ、鼻などを殴られた。女子が男子に腕を引っ張られているのを見かけ、これを止めに入ったことから暴力を受けたのだった。こうした出来事が起きれば、通常は学校から保護者にすぐさま報告があるはずである。ところが、そのような報告はないまま、これを母親が知ったのは学童にAくんを迎えに行ったときのことだった。Aくんはこう切り出した。

「ママ、6対1で人殴るってどう思う？」

「6対1でもやり返さなかったら、それは勝ち？」

母親は答えた。

「それは勝ちでしょ。英雄でしょ」

すると、ようやくAくんは母親に打ち明けたのだった。

「僕、6対1で殴られた」

翌朝、Aくんの登校に付き添った父親が校長に報告したことで、学校は6児童による殴打行為を初めて知ることになる。ところがこの時、校長はこれを「いじめ」とは認識できないまま、担任とともにその場限りの対応に終始し、いじめは続いていった。

明日、学校に行かない

同年5月24日。母親が学童に迎えに行くと、Aくんが暗い顔をして出てきた。長い沈黙のあと、こう告げた。

「明日、学校に行かない」

驚いた母親が話を聞くと、今度は“体育の準備の時間に、2人のクラスメイトの男子から腹を殴られた”とAくんが報告した。殴られた直後、うずくまっているAくんを、校長は見ている。にもかかわらず、校長からAくんに聞き取りはなく、学校から保護者への報告はなされなかった。これを母親が知ったのはまたもや学童の迎えのとき、Aくんの口から聞いたことによる。

「行かない」と宣言したが、Aくんの学校では翌日、周年記念の航空写真撮影が予定されていた。これまでは母親か父親のどちらかがAくんの登校に付き添っていたが、25日は両親で付き添い登校した。ところがこの日もAくんは、クラスメイトから暴力を受ける。

Aくんの学校は2年生が1学年1クラスであり、また当時、クラスは荒れていた。授業中に席を立ち徘徊する生徒が複数いたという。加えて、本来の担任が産休のため、その前日……つまり5月24日から産休代替の教師がクラスを担当していた。

内股を膝蹴り

25日にもいじめは続いた。給食準備の時間に、男子と女子が喧嘩をして乱闘状態になっているのを止めようとしたAくんは、女子に頭や首を殴られ、そして男子から、股の間付近の内股を膝蹴りされたのである。蹴ったのは、5月18日に暴力を振るった6人のうちの1人で、Aくんの鼻を殴った男子だった。殴られながらもAくんは、助けを求めて校長室に走り、校長をその場に連れていくが、直前に産休代替教師が駆けつけ、乱闘を収束させていた。

同日、産休代替教師は「乱闘に関わった児童」とAくんを居残りさせた。個別にではなく、加害者と被害者を同じ場所に集めて、一斉に聞き取りをしたという。担任教諭は加害児童に対し「Aくんに謝りなさい」と告げるが、教室内にいた副校長は、ただ見ているのみ。しかも、この日にAくんの頭部を殴った加害児童は「用事がある」と先に下校し、すべての暴力行為に対して十分な聞き取りはなされないまま終わった。

この日にAくんが暴力を振るわれたことについて、またもや学校から両親に対する電話での報告はなく、母親が学童に迎えに行った際、Aくんから聞いて初めて知ることになる。Aくんはこの日、母親が学童に来るなり、叫んだ。

「決めた！ 不登校！」

Aくんから事情を聞き、またもや暴力行為を受けたことを知った母親は、学校に電話をする。ところが電話を受けた校長からは、こう言われたという。

「担任は解決したと言っています」

目の前のAくんは不登校宣言をしているにもかかわらず、学校は“解決した”と認識していることに不信感を覚えた母親は、この日学校との面談を申し込み、校長らと話をしたのち、翌日は学校を休ませることを告げた。

教師の暴走

そして翌日である5月26日。産休代替教師が不可解な暴走を見せる。追加の聞き取りを行うことなく、どういうわけか、クラスの全員に対して“Aくんへの謝罪の手紙”を書かせたのだ。Aくんとふたりで過ごしていた母親の下に、産休代替教師から電話がかかってきた。そして母親に、こう訴えたという。

「クラスの子たちに、Aさんに対する謝りの手紙を書かせました」

「学校はダメだって言うけど、どうしても私の気持ちが収まらないから、渡したい」

「お母さんのいるところ、どこでも行くから教えてください」

“学校からは難色を示されたが、勝手にクラス全員に謝罪の手紙を書かせた。それを母親に直接届けたいから受け取れ”……という電話である。母親は当然ながら「学校に内緒のことをやらないでください」と手紙の受領を断り、電話を切った。ところが何度も電話がかかってくる。

産休代替教師「私の気が収まらない」

Aくんの母親「いや、先生の気持ちを収めるために、うちの子、生活してません」

こうしたやり取りが繰り返され、最終的に4度目の電話で産休代替教師は母親に対し「どうしても手紙は受け取らないってことかね」と、感情露わに尋ねる。「学校でなら受け取りますよ」と母親が告げると、電話はガチャッと切れた。

産休代替教師は、今回の一連のいじめ行為とは無関係な、Aくんと仲のいいクラスメイトにまで、謝罪の手紙を書かせている。無関係の児童たちは困惑し、“Aくんの母親が学校に要望して児童たちに手紙を書かせた”と誤解した保護者もいた。

中止されたプレゼン

ますます不信感を覚えたAくんの母親は、翌日もAくんを休ませることに決めた。週開けの月曜日から、Aくんは登校し、これまで同様、母親や父親が校門まで付き添っていたが、この月曜日である5月30日、Aくんは、クラスの皆に対して“自分がされたこと”を伝えるために、あるプレゼンを考え、帰りの会に披露しようと考えていた。

仲の良いクラスメイトに、紙を持たせてAくんが告げる。

「その紙をくしゃくしゃにしてください。その紙は、ぼくの心です」

一度丸まった紙は、広げても折り目が残り、元の紙に戻ることはない。それが「いじめ」なのだ……Aくんはそんなプレゼンを帰りの会でしようとしていた。ところがクラスメイトが“Aくんの心”である紙をつぶすことができないでいると、そこに生活指導主任が割って入り、プレゼンを中断させてしまった。

Aくんはクラスの皆に、自分がされたこと、そして自分の気持ちを伝えることができないままとなった。それは現在まで続いている。

机と椅子を廊下に出し…

以降、毎日、両親とともに登校していたAくんだが、2022年6月18日土曜日の合唱祭を最後に、週明けの20日から不登校となる。最後に登校した日、合唱祭が行われる体育館に入ることができず、校庭で、クラスメイトの歌声を聞きながら「僕は頑張れない、全然頑張れないんだ」と言って、泣いた。

Aくんの母親は、SNSでは「らめーん」というアカウントで、Aくんに関するエピソードを時折発信することがあった。前述のように職業は弁護士である。らめーん氏は、学校で何が起こっていたのかを知るため、Aくんが不登校になって以降、情報公開請求を続けてきた。そこで分かったのは、Aくんはいじめ発生以降、不登校になるまでの間、教室に入ることができないでいた、という事実だった。

教室に入れず、廊下にいるAくんに対し、学校は「見守りをする」という方針をとった。ゆえに、原因究明という形での対応もなされることがなかった。Aくんが教室に入れない状態にあることを、保護者に連絡することもなかったどころか、学校はAくんの机と椅子を廊下に出していたことも判明した。

Aくんの父母は毎日Aくんに付き添って学校に行き、正門で校長と挨拶していたが、教室に入れないことの報告は保護者に対してなされないまま。また、Aくんはその後もクラスメイトから殴られ、暴言を浴びせられるなどしてきた、これも保護者に報告がなされていない。前述のように5月25日、男子と女子との乱闘について、産休代替教師が関係児童を集めて話を聞いたが、その際、Aくんは泣いていたという。これも保護者は後から知った。すべて、学校からの連絡ではなく、情報公開請求によりわかったことだ。

6月20日、Aくんを休ませることを伝えるため、ひとり学校に向かった母親のらめーん氏は、校門に立っていた校長に、欠席の報告をしたのちに告げた。

「先生、これっていじめにあたりませんか？」

文部科学省所管のいじめ防止対策推進法、第二条に「いじめ」はこう定義されている。

〈児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。〉

Aくんに対するクラスメイトからの暴力行為が始まって実に1ヶ月後、母親であるらめーん氏の助言により、学校はようやく杉並区教育委員会に対し、Aくんへのいじめ事案を報告した。

遅きに失する学校の対応によって、Aくんの心身は何度も危険にさらされてきた。しかし、不登校になって以降も、学校……主に校長による不誠実極まりない対応により、Aくんと両親は苦しめられる。

【後編】では、本件いじめに対する、学校と杉並区の対応について、詳細に記している。

高橋ユキ（たかはし・ゆき）

ノンフィクションライター。福岡県出身。2006年『霞っ子クラブ 娘たちの裁判傍聴記』でデビュー。裁判傍聴を中心に事件記事を執筆。著書に『木嶋佳苗劇場』（共著）、『つけびの村 噂が5人を殺したのか？』、『逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白』など。

デイリー新潮編集部