松丸亮吾、「最近のXについて思うこと」言及 SNS共感の声「苦手なんだよね」「釣られました」
謎解きクリエイターの松丸亮吾（30）が13日、自身のXを更新。“最近のX”について言及した。
【写真】Xの機能を活用した、松丸亮吾の投稿
投稿で「最近のXについて思うこと」と書き出し、「たぶんみんなも感じていることだと思う」とつづった。
「さらに表示」とリンクが続き、「僕は『さらに表示』を押さないと続きが見られないポストがあまり好きではありません」と告白。「Xの仕様で『さらに表示』を押す人が多い場合そのポストの評価が良くなり、バズりやすいんだそうです」と説明した。
「改行をせずに後半で長々と文章を書いて140文字の制限を超えることで、前半の改行前までだけが表示されて、ちょうど気になるところで『さらに表示』が表示されるようになるため、クリック率が上がるんだそうです」と明かした。
ハッシュタグには「自己矛盾を起こしているポスト」というワードが添えられている。
Xの「さらに表示」を活用したこの投稿に、SNSでは「よく分かる説明をありがとうございます」「釣られました」などのコメントが続々。「最近のXで一番イラッとするのがまさにそれだわ」「めちゃくちゃ分かる。中身より“クリックさせる設計”が前に出ると、ちょっと冷めるよね」「わかるー！あたしもそれちょい苦手なんだよね。でもバズるためには仕方ないのかな？」という共感の声のほか、「『さらに表示』を速攻で押してしまいました…。内容に同意しつつ、自分もアルゴリズムの一部に組み込まれた敗北感でいっぱいですww」という声も寄せられた。
