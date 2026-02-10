「水の上滑ってたやん！」金メダル村瀬心椛の原点、山中の川を滑る―“超絶スノーボード技術”が話題「バックカントリーで培った体幹が生きている」【冬季五輪】

村瀬は北京大会の銅メダルに続き、金メダルと快挙を達成した(C)Getty Images

快挙が人々の心を揺さぶった。

ミラノ・コルティナ五輪、現地時間2月9日に行われたスノーボード女子ビッグエア決勝で21歳、日本の村瀬心椛（むらせここも）が逆転で金メダルを獲得した。

【動画】こんな滑りある？山中の川をスノーボードで村瀬が軽やかに滑る実際のシーン

村瀬は1回目でいきなり縦3回転、横に4回転回る大技「バックサイドトリプルコーク1440」を成功させ、89.75でトップに立つ。2回目は記録を伸ばせなかったが、勝負の3回目で「フロントサイドトリプルコーク1440」の大技を決め、89.25をマーク。五輪の大舞台で会心の出来栄えの滑りを披露、得点が出る前から目から涙が流れた。この演技でトップに立ち、自身初の金メダルを獲得。

22年北京五輪のビッグエアで銅メダルを獲得したときは17歳、さらに21歳で金メダルと着実に階段を上がってきた。

岐阜出身の村瀬は幼少期からスノーボードを始め、10代から冬季Xゲーム、W杯など様々な世界大会で受賞経験を持つ世界的トップライダーとして知られる。

一方で若い女性らしく、おしゃれにもこだわり、大技の「見え方」にも気を配り、SNSでも発信とスノーボード人気普及のためにも尽力してきたことで知られる。