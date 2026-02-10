¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÂ£Í¿¡×¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¢°ä¸À½ñ¤Ë¡È¥â¥Ç¥ëÉ÷Èþ½÷»õ²Ê°å¡É¤ÎÂ¸ºß¡Ä°ä¸À½ñ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î½÷¡É¡Ú200²ó°Ê¾å¤Î¡ÈLove You¡É¡Û
¡Ò»ä¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ²¼µ¤Ëµ½Ò¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÂ£Í¿¤·¤¿¡Ó¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¡¢1·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ËÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ìó300ËüËç¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤ÎÃæ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¡ÊµýÇ¯66¡Ë¤Î¼ê½ñ¤¤È¸«¤é¤ì¤ëÊ¸¾Ï¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ©Ãå¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¥â¥Ç¥ëÉ÷¤ÎÈþ½÷»õ²Ê°å¡£Â¾¡¢»õ²Ê°å¤«¤é¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÒLove You¡Ó¤¬ÂçÎÌ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤â
¡¡1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢10Âå¤Î¾¯½÷¤ò´Þ¤àÌ¤À®Ç¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¿Í¿ÈÇäÇã¤ª¤è¤ÓÀÅªµÔÂÔ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤Ë¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¡£º£²ó¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤Î¸øÉ½¤Ë¤è¤ê¡¢¸µÈï¹ð¤¬¡ÖTHE 1953 TRUST¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°ä¸ÀÊ¸½ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹ëÅ¡¤ä¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥ºÅç¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò´Þ¤àÌ¤À®Ç¯¤é¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ÆÀÅªµÔÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÀ¯ºâ³¦¤ä·ÝÇ½³¦¤ÎÂçÊª¤é¤¬Íí¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê¡ÉÇã½Õ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Îµ¿ÏÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î»ñ»º¤Ï6²¯¥É¥ë¡ÊÌó940²¯±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ä¸ÀÊ¸½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ä»º¤ò¿®Â÷²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤Î°äÂ£Àè¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ä¸À¤Ë¤Ï43Ì¾¤Î¼õ±×¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬Îóµó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥«¥ê¥Ê¡¦¥·¥å¥ê¥¢¥¯¡Ê36¡Ë¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ËÁÆ¬¤Î°ìÊ¸¤À¡£
¡Ö¥«¥ê¥Ê¤È¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î"ºÇ¸å¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É"¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥Ê¤Ï¥â¥Ç¥ëÉ÷¤Î¥¹¥é¥Ã¤È¤·¤¿Èþ½÷¤Ç¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ì¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿ÆÌ©¤Ê¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥ê¥Ê¤Ï¸µÈï¹ð¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ30ºÐ¤Ç36ºÐº¹¤ÎÎø¿Í¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï2009Ç¯¤´¤í¡£¸µÈï¹ð¤¬¾¯½÷¤é¤Ë¶âÁ¬¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òÍ×µá¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢13¤«·î¤Î·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¡£
¡¡Åö»þ¡¢»õ²Ê°å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ê¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸µÈï¹ð¤Ï»õ³ØÉô¤ËÄÌ¤¦¤¿¤á¤Î³ØÈñ¤ò±ç½õ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥«¥ê¥Ê¤Ï»õ²Ê°å¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤Î¼èÆÀ¤ä¡¢µ¢²½¤Î¼êÂ³¤¤â¸µÈï¹ð¤¬¼êÅÁ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
°ä¸À½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ä
¡¡2¿Í¤Î¿ÆÌ©¤µ¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤«¤é¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¸µÈï¹ð¤¬µ¢Âð»þ´Ö¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬"Åç"¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ê¤«¤é¸µÈï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ200²ó°Ê¾å¤Î¡ÒLove You¡Ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ä¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤¬¥«¥ê¥Ê¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤¬¡¢¥«¥ê¥Ê¤Ë°äÂ£¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ºâ»º¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¡ØTHE 1953 TRUST¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¤Ë¤¢¤ë2750Ëü¥É¥ë¤ÎËÒ¾ì¡¢¥Ñ¥ê¤Î1000Ëü¥É¥ë¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ëÅ¡¡¢¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥ºÅç¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤È¸¢Íø¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤¦¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤500Ëü¥É¥ë¤Î±¿±ÄÈñ¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¤È¤ÏÊÌ¤Ë5000Ëü¥É¥ë¤ò°äÂ£¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤¬»ý¤Ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾ùÅÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£°ä¸À½ñ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ°õ»ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¹àÌÜ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤¤Ç¡Ò»ä¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ²¼µ¤Ëµ½Ò¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÂ£Í¿¤·¤¿¡Ó¤ÈÄÉµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î°ä»º¤ÏÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤äË¡ÅªÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥«¥ê¥Ê¤Ï°ä¸ÀÄÌ¤ê¤Î»ñ»º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸µÈï¹ð¤Î°ä¸À½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¥«¥ê¥Ê¤Ï²¿¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Î¸ý¤«¤é¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£