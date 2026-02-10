Îò»ËÅªÂç¾¡¡¡¡È¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É´üÂÔ¤Î¥ï¥±¡¡ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö·è¤á¼ê¡×¤È¤Ï
½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£¡È¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É´üÂÔ¤Î¥ï¥±¤Ï¡Ä¡£
¢£ÊÆÃæÎ¾¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¹â»Ô¼«Ì±¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤ò¾Î»¿¡£
¡Ö¡ÈÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡É¤ò·Ç¤²¤ëÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±Âç¤¤¤Ê¤ëÀ®¸ù¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡¡¡þ¡¡
°ìÊý¡¢´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ï¡Ä¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¶Ë±¦ÀªÎÏ¤¬È½ÃÇ¤ò¸í¤ê¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤äÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÄñ¹³¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈãÈ½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¢£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï½ªÃÍ¤Ç5Ëü6363±ß¤È»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¿ä¿ÊÎÏ¤¬Áý¤¹¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï³¤³°Åê»ñ²È¤é¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÆüËÜÇã¤¤¡×¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ3000±ß°Ê¾åÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ5Ëü7000±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢½ªÃÍ¤Ç¤â¡¢5Ëü6363±ß¤È»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
¢£¡È¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«
¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡È¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¡£
Åê¤¸¤é¤ì¤¿É¼¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¼¡¼º£²ó¤ÎÁªµó¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼«Ì±¤ËÅêÉ¼¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£ ½÷À¤Î¼óÁê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤½÷À¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¡¼¤ó¡×¡Ö¥µ¥Ê¥¨¡ª¥µ¥Ê¥¨¡ª¡×
¡È¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¼ã¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
NNN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¡¢NHK¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï70ºÐ°Ê¾å¤¬57¡ó¡¢60Âå¤¬65¡ó¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡Ö10Âå¡¦20Âå¡¦30Âå¤Ï80¡ó°Ê¾å¡×¤ÈÂ¾¤ÎÀ¤Âå¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¯¤Î³ä¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤«¤é¤ÏÀ¯¼£¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡È¼«Ê¬»ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¤ËÅêÉ¼¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬·Ç¤²¤¿¸øÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡£
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡Ê¸ºÀÇ¡Ë¤ÏÀµÄ¾¼«Ê¬¤Ï2Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤È¤«¤ò°Â¤¯¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¬¤â¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤¬ÅêÉ¼¤Î·è¤á¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î½÷À¡£¤¿¤À¡¢À¯¼£¤Ë¤è¤ê´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ËÅêÉ¼¡Ê20Âå¡Ë
¡Öº£²ó¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡Ø»ä¤«»ä°Ê³°¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢À¯¼£¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤è¤ê¿¼¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×