ËÜ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¡×¡¡¤Ê¤¼¡È2¤Ä¡É¡©¡¡¤½¤â¤½¤â²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡©¡¡Í¼±¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡ËÜ¤ÎÎ¢É½»æ¤ò¸«¤ë¤È¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤äÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¿Þ½ñ¥³¡¼¥É´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡ü¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬2¤Ä¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤Ï1¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤é½ñÀÒ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤Ï2ÃÊ°ìÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½ñÀÒJAN¥³¡¼¥É¤¬1ÃÊ¤Ç¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤È¤«¡£
¡ü¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤Ï¡ÖÌò³ä¤¬°ã¤¦¡×
¡¡1ÃÊÌÜ¤Ï¡ÖISBN¡×¤È¤¤¤¦¡¢ËÜ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼Åª¤Ê¤â¤Î¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤Î¤É¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬½Ð¤·¤¿²¿¤È¤¤¤¦ËÜ¤«¤òÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ç¼¨¤¹¼±ÊÌ¥³¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡2ÃÊÌÜ¤ÏÉ¬¤º192¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÊ¬Îà¥³¡¼¥É¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ë¡×¤È¡Ö²Á³Ê¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¡×¤ò¼¨¤¹¥³¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿ô»ú¡×¤Ï²¿¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤Î²¼¤Î¿ô»ú¤Ï¡ÖÅº¤¨»ú¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¸¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¼êÆþÎÏ¤¹¤ì¤ÐÅ¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈÉ³¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î³Æ¾®ÇäÅ¹¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬È¯¿®¤·¤¿¾ðÊó¤ò¼«¼Ò¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¡Ö¿ô»ú¡×¤ÈÉ³¤Å¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üËÜÍè¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ËÃÍÃÊ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È°ãË¡¡É¤À¤¬¡Ä¡Ä
¡¡ÄÌ¾ï¡¢À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÈÎÇä²Á³Ê¤ò·è¤á¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡×¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖºÆÈÎ6ÉÊÌÜ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ñÀÒ¡¦»¨»ï¡¢¿·Ê¹¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÈ×¡¢²»³ÚÍÑ¥Æ¡¼¥×¡¢²»³ÚÍÑCD¤ÏÎã³°¤Ç¡¢Ë¡Åª¤ËÄê²ÁÉ½¼¨¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Û»Ò¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢ºÆÈÎ6ÉÊÌÜ°Ê³°¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤Ë²Á³Ê¤òÆþ¤ì¤ë¤È°ãË¡¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áËÙÅÄ¾À¸¡Ë