【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは６日、トランプ大統領がニューヨーク市中心部のペンシルベニア駅などの名称について、自身の名前を冠するよう変更を求めていると報じた。

鉄道事業に対する連邦政府の補助金支出の見返りとして圧力をかけているとされる。

報道によると、政権は１０月、ニューヨークのトンネル事業で拠出される予定だった連邦補助金を凍結した。トランプ氏は先月に入り、ニューヨーク州選出で上院民主党トップのチャック・シューマー院内総務とホワイトハウスで会談し、駅の改称に応じれば補助金を再開すると伝えたという。シューマー氏に名称変更の権限はない。

トランプ氏は６日、自身の名前にちなんだ改称について記者団から問われ「シューマー氏の提案だ」と語った。これに対しシューマー氏は「完全な嘘だ」とＳＮＳで否定した。

トランプ氏は首都の玄関口、ワシントン・ダレス国際空港についても改称を求めているとされる。

首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」は昨年１２月、「トランプ・ケネディ・センター」への改称が発表された。ニューヨーク・タイムズは「トランプ氏はますます自身のレガシーに心を奪われているように見える」と指摘した。

一方、ニューヨークの連邦地裁は６日、トンネル事業への連邦補助金凍結を一時差し止めた。判事は、事業が停止すれば「回復不能な損害を被る」として、今後の審理が終わるまで資金凍結を解除するよう命じた。