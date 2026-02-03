子どもの受験が話題に上り始めると、ママ友同士の会話には独特の緊張感が漂い始めます。先行きが見通せない世の中を生き抜いていけるようにと子どもの将来を語っているはずなのに、なぜか場の空気が重くなる。その原因は、進学先そのものではなく、大人たちが無意識に背負い続けてきた学歴への思いにありました。



【漫画】地方出身者の危うすぎる学歴トークに東京のママ友たちは…

「最低でも早慶」という言葉の違和感

「最低でも、子どもには早慶には行かせたいよね」



そう語った東京都在住のママ友Bさん（30代）は地方出身で、地元の短期大学を卒業しています。地元の国立大学が最上位とされる環境で育ったため、首都圏では地方国立大より早慶の方が上位に位置づけられる、という感覚をあまり持っていない様子でした。そのため、この一言には、どこか噛み合わない違和感が残ります。



結婚を機に東京へ出てきた彼女は、現在の生活に強い誇りを持っています。夫は一流商社勤務で慶應義塾大学出身。さらにその一族は、東大や京大出身者が当たり前という家系です。実は夫自身も、そうした家族と比べられる中で学歴コンプレックスを抱えているようですが、妻であるBさんにとっては「慶應卒で一流商社勤務」という肩書きこそが、何よりの自慢でした。



中学受験塾が火をつけた親の本音

小学校3年生の娘が中学受験塾に通い始めてから、彼女の発言はさらに熱を帯びます。「お金さえかければ、早慶ならいけるでしょ」「中学受験をすれば最低MARCHはいけるよね」と語ります。その口調は断定的ですが、周囲のママ友の中で、誰ひとり確信を持てる人はいませんでした。



受験が現実味を帯びるにつれ、親たちの会話は一気に変質します。進学先の話は、塾でのクラス分けや席順にとどまらず、いつしか大人たちの間でも序列や価値の話にすり替わっていきます。そこに仮想の年収や将来像が重ねられていきます。子どもの話をしているはずなのに、聞こえてくるのは親自身の願望と不安ばかりでした。



凍りついた「東大」発言

決定的だったのは、Bさんのある日の何気ない一言です。「東大に入ったとしても、東大卒って平均年収は低いらしいね。だからMARCHや関関同立くらいが、ちょうどいいと思う」。その場に、東大に進学した子どもを持つ母親が同席していることを、Bさんは知りませんでした。



一瞬で凍りつく空気。誰もフォローできず、沈黙だけが流れます。後にその事実が判明したとき、取り返しのつかない失言だったことが、本人にとっても、後になって重くのしかかる失言だったはずです。学歴を軽々しく語る危うさが、これ以上ない形で露呈した瞬間でした。



学歴では埋まらない「モヤモヤ」

さらにBさんは、「夫は慶應卒なのに、世の中にはMARCH出身の人も、それ以外の学歴の人も数多く出世していて、正直モヤモヤする」という告白もありました。学歴で人生が決まるわけではないと理解していても、現実の差を前にすると、理屈では整理できない感情が残ります。



何よりBさんの発言には一貫性がありません。地方出身であること、短大卒であること、配偶者の学歴や家系。そうした要素が絡み合い、「どの立場で、何を語っているのか分からない」発言が生まれていくのです。



子どもの進路をめぐる会話は、希望を語る場であるはずです。しかし一歩間違えれば、大人のプライドとコンプレックスがむき出しになる危険な場にもなります。「最低でも早慶」という言葉が示していたのは、子どもの将来像ではなく、Bさんが抱え続けてきた学歴コンプレックスへの痛切な思いだったのかもしれません。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）