[2.1 オランダ・エールディビジ第21節](フィリップス・スタディオン)

※22:30開始

<出場メンバー>

[PSV]

先発

GK 32 マチェイ・コバージュ

DF 4 A. Obispo

DF 8 セルジーニョ・デスト

DF 17 Mauro Júnior

DF 22 イェルディ・スハウテン

MF 10 パウル・バナー

MF 23 ヨエイ・フェールマン

MF 34 イスマエル・サイバリ

FW 5 イバン・ペリシッチ

FW 19 E. Bajraktarević

FW 20 フース・ティル

控え

GK 24 N. Schiks

GK 51 T. Smolenaars

DF 2 アナス・サラーエディン

DF 3 ヤレク・ガシロフスキ

DF 6 R. Flamingo

DF 25 キリアン・シルディリア

MF 31 N. Fernandez

MF 35 J. van den Berg

MF 50 N. Verkooijen

FW 11 C. Driouech

監督

ボスペーター

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 20 M. Deijl

DF 21 アネル・アフメドジッチ

MF 6 ファン・インボム

MF 16 レオ・ザウアー

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

控え

GK 37 M. Berger

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 44 T. van den Elshout

MF 47 タイス・クラーイエベルト

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

