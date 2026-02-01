PSVvsフェイエノールト スタメン発表
[2.1 オランダ・エールディビジ第21節](フィリップス・スタディオン)
※22:30開始
<出場メンバー>
[PSV]
先発
GK 32 マチェイ・コバージュ
DF 4 A. Obispo
DF 8 セルジーニョ・デスト
DF 17 Mauro Júnior
DF 22 イェルディ・スハウテン
MF 10 パウル・バナー
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 34 イスマエル・サイバリ
FW 5 イバン・ペリシッチ
FW 19 E. Bajraktarević
FW 20 フース・ティル
控え
GK 24 N. Schiks
GK 51 T. Smolenaars
DF 2 アナス・サラーエディン
DF 3 ヤレク・ガシロフスキ
DF 6 R. Flamingo
DF 25 キリアン・シルディリア
MF 31 N. Fernandez
MF 35 J. van den Berg
MF 50 N. Verkooijen
FW 11 C. Driouech
監督
ボスペーター
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 20 M. Deijl
DF 21 アネル・アフメドジッチ
MF 6 ファン・インボム
MF 16 レオ・ザウアー
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
控え
GK 37 M. Berger
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 44 T. van den Elshout
MF 47 タイス・クラーイエベルト
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります