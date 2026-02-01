浜崎あゆみ「evolution」リリースから25年！25年間のライヴ映像を繋いだリリック・ビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜崎あゆみがリリースから25年を迎えた「evolution」のライヴ・リリック・ビデオを公開した。

■浜崎あゆみの今も愛される代表曲の軌跡がここに

「evolution」は2001年1月31日にリリースされた浜崎の20枚目のシングルで、発売初週で50万枚を突破し、ミリオンセールスを記録した大ヒット曲。

金髪のショートヘア姿に、ファーのしっぽをつけたミュージック・ビデオのビジュアルが強烈な印象を残し、街にしっぽをつけた若い女性が溢れ、ayuファッションを象徴するアイテムとして大きな社会現象となった。

リリースされた2001年から2025年までの25年間、アレンジや演出を変えながら毎年歌い続けられてきた浜崎を代表するアッパーソングであり、ライヴではファンとの掛け合いが定番となっている人気曲である。

今回公開されたリリック・ビデオは、これまでライヴで披露されてきた25年分の「evolution」を詰め込んだ映像となっており、2000年の大晦日に、当時未発表の新曲として21世紀を迎えて最初に披露された「ayumi hamasaki count down live 2000-2001 A」から「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A ～I am ayu～」までの約25年間におよぶライヴ映像を元に、リリック・ビデオとして再構築。ド派手な演出や衣装とともに、ファンとの思い出が詰まったこれまでの軌跡を辿ることができる。

■ライブ映像作品リリースやデビュー28周年ツアーの開催も決定！

2月11日には、「evolution」もセットリストに含まれる最新のライヴ映像作品『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A ～I am ayu～』のDVD、Blu-rayが発売される。

“I am ayu”のサブタイトルに相応しく、「BLUE BIRD」「Moments」「Dearest」「SEASONS」「Voyage」「SURREAL」「Boys & Girls」といった、誰もが聴き馴染みのある代表曲が多く歌唱された、ファン以外にも必見な内容となっている。

また、デビュー28周年を迎える4月8日（水）からは「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」の開催も決定している。2年に渡るアジアツアーを経て更なるパワーアップを遂げた浜崎あゆみを堪能できる、日本ツアーもぜひチェックしてみてほしい。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

Blu-ray＆DVD『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 A ～I am ayu～』

■ライブ情報

『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』

04/08（水）東京・有明アリーナ

04/15（水）愛知・日本ガイシホール

04/16（木）愛知・日本ガイシホール

04/25（土）兵庫・ワールド記念ホール

04/26（日）兵庫：ワールド記念ホール

…and more!!

■【動画】浜崎あゆみ「evolution」 [Live Lyric Video]

■関連リンク

『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』特設サイト

https://avex.jp/ayu/news/detail.php?id=1131106

浜崎あゆみOFFICIAL SITE

http://avex.jp/ayu/