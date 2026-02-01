元NHK中川安奈アナ、そばかす治療中のすっぴん披露「透明感がすごい」「経過報告が楽しみ」
【モデルプレス＝2026/02/01】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが1月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。そばかす治療中のすっぴん姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元NHK美人アナ「透明感がすごい」すっぴん
1月30日の投稿で「しみそばかす say goodbye」「念願の挑戦！ 経過が楽しみ」と、そばかす除去に踏み出したことを報告していた中川。続く投稿では「goodbye そばかすの記録」「絆創膏を取ったらこんな感じになってた！これはこれで思い出としてはなんかよき笑」とコメントし、治療の過程で一時的に黒く浮き出たそばかすが見える、すっぴん姿を公開した。
さらに「メイクも日焼けもできないので、おとなしく過ごすことを心がけつつ…」「ここからどんどん消えていくみたいなので楽しみ！」と、前向きな気持ちをつづり、経過への期待をのぞかせている。また「ちなみに…これ、レーザーを当てるといったん黒くなって、そこから消えていく感じになってるんです」と説明し、治療による肌の変化についても補足している。
この投稿には「すっぴんでも可愛い」「経過見せてくれるのありがたい。参考になる」「中川さんへの信頼感MAX」「経過報告が楽しみ」「美しすぎる」「透明感がすごい」「可愛すぎてドキドキした」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈、そばかす治療中のすっぴん公開
◆中川安奈の投稿に反響
