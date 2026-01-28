【ヒシミラクル 1/7スケールフィギュア】 1月28日12時～3月6日23時59分 予約受付 9月 発送予定 価格：22,000円

フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX」から「ヒシミラクル 1/7スケールフィギュア」を発売する。受注販売となり、価格は22,000円。1月28日12時から予約受付が開始されている。予約期間は3月6日23時59分までで、発送は9月の予定。

本商品は、「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する「ヒシミラクル」を1/7スケールで再現したフィギュア。穏やかで優しい雰囲気のヒシミラクルが、オリジナルをもとに丁寧に立体化されている。

肌の透明感を感じる繊細な塗装、やわらかさのある表情造形、そして髪の毛の美しいグラデーションなど、細部のパーツに至るまで高い再現度にこだわり製作されている。台座には“芝生”を採用し、作品の世界観を引き立てる豪華仕様となっている。また、本商品をFURYU HOBBY MALLまたはCyStoreにて購入した人限定で、特典として「にっこり顔」の表情差し替えパーツが付属する。

【FURYU HOBBY MALL＆CyStore限定特典：「にっこり顔」の表情差し替えパーツ】

商品サイズ：全高 約265mm（台座含む）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：モワノー

彩色：B_Sachi

撮影：Vaistar studio

特典：表情差し替えパーツ

(C) Cygames, Inc.