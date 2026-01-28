ソマリア出身の民主党議員に男が液体かけ逮捕　トランプ大統領が以前から議員を名指しで敵視　アメリカ・ミネソタ州

アメリカ・ミネソタ州で、移民政策をめぐる緊張が続く中、民主党の現職議員が演説中に、男に液体をかけられ、その場で逮捕されました。

オマール議員：

国土安全保障省のノーム長官は辞任するか、弾劾されなければならない。

男：

お前が辞任しろ！

ミネソタ州ミネアポリスで27日、地元選出でソマリア出身のイルハン・オマール議員が、集会での演説で移民取り締まり中の連邦職員が市民2人を射殺した事件について非難し、国土安全保障省のノーム長官は辞任すべきだと訴えました。

その瞬間、会場の前方に座っていた男が注射器で異臭がする液体をオマール議員にかけ、すぐに取り押さえられました。

オマール議員にけがはなく、演説を再開したあと、自身のXに「私は大丈夫。弱いものいじめには負けない」と投稿しました。

男は暴行の疑いで訴追されました。

オマール議員をめぐっては、トランプ大統領が以前から名指しで敵視していて、26日もSNSに「ソマリアから何も持たずに出国したのに、4400万ドル以上の資産があり、調べが進んでいる」などと投稿していました。