米国政府が北朝鮮・イラン・シリアとの大量破壊兵器（WMD）・ミサイル関連不法取引を理由に韓国企業を含む6団体・個人を制裁リストに載せた。韓国企業が同リストに含まれたのは18年ぶり。ただ、米国側はいかなる経緯で制裁対象に入ったかについて具体的に説明しなかった。

米国務省は27日（現地時間）、官報を通じて、韓国企業のJSリサーチをはじめ、北朝鮮国籍者チェ・チョルミン、北朝鮮の第2自然科学院外事局、中国のフューテック、レバノンのEXPTRANS GMBH S．A．R．L．、アラブ首長国連邦のインターナショナルバイオテクノロジーサービスFZCを制裁することにしたと明らかにした。今回の措置は2026年1月22日に発効し、2年間維持される。

国務省は制裁の根拠に「イラン・北朝鮮・シリア不拡散法（INKSNA）」を挙げた。従来の輸出統制目録だけでなく、イラン・シリア・北朝鮮がWMDまたは巡航・弾道ミサイル体系を開発するのに物資・サービス・技術的に寄与する可能性があるかどうかが制裁の基準だ。

INKSNAの制裁措置は取引遮断を核心とする。ここに含まれる場合、米政府機関の物品・サービス調達契約が禁止され、米政府支援プログラムへの参加も制限される。米軍需品目録（USML）関連防衛産業物資・サービス取引と輸出管理改革法（ECRA）および輸出管理規定（EAR）対象品目の輸出も事実上不可能となる。全面資産凍結ではないが、実質的な制約が大きいということだ。

問題は制裁対象に判断基準が具体的に明示されていない点だ。国務省は取引相手国が実際に北朝鮮・イラン・シリアのどこか、品目がどのような装備・部品・技術か、取引が直接輸出か第3国経由取引かなどには言及しなかった。

制裁対象に含まれた韓国企業の場合、製造する実験研究用装備がINSKAが問題とする取引に引っかかった可能性が提起される。実験研究用装備は民需品の外観を備えていても、WMDなど研究開発に使用される可能性があり、国際輸出統制体系で二重用途と見なされることがある。

韓国企業はNKSNA違反で2008年10月にも制裁対象に含まれた。当時も具体的な事由は公開されていない。VOAは「今回の措置は18年ぶりの異例なこと」と強調した。

このほかリストに含まれたチェ・チョルミンは米財務省外国資産管理局（OFAC）が2023年6月に北朝鮮の弾道ミサイル生産に使用される物資調達と関連して制裁対象に指定した人物だ。チェ・チョルミンは中国北京で北朝鮮の武器はもちろん、イランの電子装備購買にも関与したという。