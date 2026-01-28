スタバ“まるでアフォガート”な新作ドリンク発売！ 別添えのワッフルクッキーをディップして楽しめる
「スターバックス」は、1月28日（水）から、バレンタインシーズンにぴったりな「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」を、全国の店舗で発売した。
【写真】香ばしいワッフルクッキーの食感を満喫！ 新作ドリンク詳細
■本格バレンタインの到来にあわせ展開
今回登場した「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」は、本格バレンタインの到来にあわせ展開される、“極上のアフォガートフラペチーノ体験”を追求した特別な一杯。
クリーミーなコクとなめらかさを兼ね備えたクリームカカオベースのチョコレート風味、仕上げに注いだ芳醇な香りと深い余韻が重なる抽出したてのエスプレッソ、そしてホイップクリームと口どけのよい“カカオシェイブ”のトッピングと、まるでアフォガートを思わせるようなリッチな味わいが楽しめる。
また本ドリンクには、別添えのワッフルクッキーが付属。フラペチーノを“ディップして味わう”、新しい体験を満喫可能だ。
なお「スターバックス」では、2月14日（土）〜2月17日（火）の4日間、「ラテハートDAYS」を実施。「スターバックス ラテ（HOT、マグカップ）」を注文すると、バリスタが一杯ずつ丁寧に“ハートのラテアート”の提供にチャレンジするという。
【写真】香ばしいワッフルクッキーの食感を満喫！ 新作ドリンク詳細
■本格バレンタインの到来にあわせ展開
今回登場した「カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」は、本格バレンタインの到来にあわせ展開される、“極上のアフォガートフラペチーノ体験”を追求した特別な一杯。
クリーミーなコクとなめらかさを兼ね備えたクリームカカオベースのチョコレート風味、仕上げに注いだ芳醇な香りと深い余韻が重なる抽出したてのエスプレッソ、そしてホイップクリームと口どけのよい“カカオシェイブ”のトッピングと、まるでアフォガートを思わせるようなリッチな味わいが楽しめる。
また本ドリンクには、別添えのワッフルクッキーが付属。フラペチーノを“ディップして味わう”、新しい体験を満喫可能だ。
なお「スターバックス」では、2月14日（土）〜2月17日（火）の4日間、「ラテハートDAYS」を実施。「スターバックス ラテ（HOT、マグカップ）」を注文すると、バリスタが一杯ずつ丁寧に“ハートのラテアート”の提供にチャレンジするという。