¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë!?MLB¥³¥é¥Ü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤¬¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¥á¥¤¥È¡×¤«¤éÈ¯Çä¡ª
¥¸¡¼¥ó¥º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥¨¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¥á¥¤¥È¡×¤Ë¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡ÖMLB(¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë)¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ªºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î3¥Á¡¼¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¡×(2Ëü1780±ß)¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖPEANUTS¡×¡ß¡ÖMLB¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ò¸«¤ë
¡È¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡É¤ä¡È¥¢¥ï¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î²¦Æ»¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÇÉôÊ¬¤Ë¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¹çÀ®Èé³×¤òºÎÍÑ¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥¦¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥á¥ë¥È¥óÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¶¡¼¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥à¡¼¥ÉÉº¤¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¿ÈÉý¤È¸ªÉý¤¬¹¤á¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¢L¡¢XL¤ÈÉý¹¤¤Å¸³«¡£ÀÊÌÌä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¥á¥¤¥È¡×Å¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£Ëè²ó¿Íµ¤¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤Î¿§¡¦¥µ¥¤¥º¤ò³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¹ØÆþ¤ò¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
