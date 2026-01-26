À¸¤ÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Î¸ÉÆÈ»à¡¢É×¤ÎË½ÎÏ¡¦Ë½¸À¤¬¡Ä¡Ä36ºÐÀì¶È¼çÉØ¤¬¡Ö°ÇÍî¤Á¡×¤¹¤ë¤Þ¤Ç
65ºÐ°Ê¾å¤Î¸ÉÆÈ»à¤ÏÁý²Ã
2026Ç¯1·î23Æü¡¢ºë¶Ì¸©ºä¸Í»ÔÊ¡»ãÁíÌ³²Ý¿¦°÷¤ÎÃË¤¬ÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤Ï¼«Âð¤Ç¸ÉÆÈ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¡¢ÉÔÀµ¤Ë140Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¤°äÂÎ¤ä»äÊª¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»ö·ï¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ä»ºÀ°Íý¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤¬¡¢»à¸å¤Ë¸ýºÂ¤«¤é¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¿ÆÂ²¤äÃÏ°è¤È·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æâ³ÕÉÜ¤Î¡Ø¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡Ù¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Î¼«Âð¤Ç¤Î»àË´¼Ô¿ô¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ï2878¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ï4957¿Í¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ÉÆÈ»à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤Ï¡¢Åö¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¼Â¤Î¿Æ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¸ÉÎ©»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿´¤Î½ý¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î´Ö¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢Éâµ¤¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï·Ù»¡´±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¿ÈÄ¹À©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¸³»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢ÃµÄå¤Î½¤¹Ô¤ËÆþ¤ë¡£ÃµÄå¤ÏÄ´ºº¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¡£»³Â¼¤µ¤ó¤ÏÁêÃÌ¤«¤éÄ´ºº¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃµÄå¤¬¸«¤¿²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü¡×¤È¤·¤Æ»³Â¼¤µ¤ó¤¬Ä´ºº¤·¤¿²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·Ï¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤Ï¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤¬¿´¤Î¥±¥¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëº¤Æñ¤äÇº¤ß¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó»³Â¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢38ºÐ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¡¦ÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¡Ö»ä¤¬°ÇÂÄ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿£²Ç¯´Ö¤Ë¡¢É×¤¬Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Î¥º§¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö°ÇÍî¤Á¡×¤Ë¤¢¤ë¸ÉÆÈ»à¤¬Âç¤¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
»³Â¼²Â»Ò¡Ê¤ä¤Þ¤à¤é¡¦¤è¤·¤³¡Ë»äÎ©ÃµÄå¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£
¡Ö2Ç¯Á°¤Ë¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼Ìë2»þ¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Þ¤È¤â¤Ê»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡ÖÉ×¤¬º£Æü¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£Î¥º§¤òÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢ÍâÆü11»þ¤ËÌóÂ«¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÅöÆü¤Î11»þ¤Ë¤Ï¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢12»þ30Ê¬¤Ë¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¡¢14»þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
14»þ30Ê¬¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤Û¤ÉÀÄÇò¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö2Ç¯Á°¤Ë¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç°ÇÂÄ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¡¢É×¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ï12ºÐÇ¯¾å¤Ç¡¢º£50ºÐ¤Ç¤¹¡£10Ç¯Á°¤Ë¹ç¥³¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê°û¤ß²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢1Ç¯¸òºÝ¸å¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾Ü¤·¤¯»Ç¤¦¤È¡¢É×¤Ï»õ²Ê°å¤ÇÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹ç¥³¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê°û¤ß²ñ¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢20Âå¤ÎÈþ½÷¤È40¡Á60Âå¤Î¤ª¶â»ý¤ÁÃËÀ¤¬½Ð²ñ¤¦²ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÃË¤Ï¼ã¤¯¤Æ¥¥ì¥¤¤Ê»Ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢º§³è¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢É×¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤òµÞ¤¤¤À¤Î¤â¡¢»ä¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¹âÂ´¤Î¥Ð¥«¤À¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤òÊá¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢½÷¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¸½ºß¤â¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤Ï¤ª¶â¤Ë¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÍÄ¤¤ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤òÊá¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢½÷¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²Ä°¦¤µ¤â³ØÎò¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ëº§¤·¤«¤Ê¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È·ëº§¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¤ª¶â¤ò¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢ËèÆüÉÔµ¡·ù¤Ç¤·¤«¤âÀÍß¤¬¶¯¤¤¡£½µ¤Ë3¡Á4²óµá¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤À¤ó¤À¤ó¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
É×¤ÏÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ë»ý¤Á²È¤Ç¤¢¤ëÅÔÆâ¤Î¹ëÅ¡¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¡¢À¸³èÈñ¤È¤·¤Æ20Ëü±ßÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ×¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡È3¿Í¤Ï»º¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤à¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¤¤·¡¢¤¿¤Ã¤¿·î20Ëü±ß¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÇ¥¿±¤·¤¿¤éÂÀ¤ë¤·¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤ÈÈòÇ¥¥ê¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Ç¥¿±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉ×¤Ë¤Ï¡È½÷Í·¤Ó¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤è¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢¡È¤½¤¦¤«¤â¡É¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡Ö°ÇÍî¤Á¡×¤Î¸¶°ø¤Ï
¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É×ÉØ¤Î·Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬¿´¤òÉÂ¤ó¤À¡È°ÇÂÄ¤Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯Á°¤ËÉ×¤¬»ä¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¡¢´é¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡£Á°¤«¤é¤â¤Î¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ã¡¤«¤ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤ÏÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¶¯¤¤Àº¿ÀÅª¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢²òÎ¥À·òËº¤È¤¤¤¤¡¢Á°¸å¤Î¾õ¶·¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤«¤é¡È»à¤ó¤À¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¤È·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Âçºå¤ÎÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼ò¤Ð¤«¤ê°û¤ó¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢¤Þ¤À58ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»à¸å1½µ´Ö¤À¤«¤éÉå¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥Þ¥Þ¤È¤Ï»ä¤¬2ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤À¤±¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Á´¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¥¯¥º¤Î¿Æ¤Ï¥¯¥º¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×
¤½¤Î¤³¤È¤òÉ×¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¥¯¥º¤Î¿Æ¤Ï¥¯¥º¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢Æ°¤¯µ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤ÎÏ¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¦¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÉ×¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Éþ¤òÃ¦¤°¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ê»þ¤Ë¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¸Ô¤À¤±³«¤±¡É¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï²¿¤â¤«¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¢¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¥â¥Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿©¤ÙÊª¤Î»Ä¤ê¤ä¿©´ï¡¢¥´¥ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤«¤Ê¤êÉÔ·é¤Ç½¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ÉÔ·é¤¹¤®¤ë¤ÈÉ×¤¬¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤â1¥õ·î¤Ë1²óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î°ÇÍî¤Á´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢É×¤¬¥Þ¥Þ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¥Þ¥Þ¤¬ÆÌ¡ÊÆÍÁ³²È¤ËÍè¤ë¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡ª¡É¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶È¼Ô¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¡¢»ä¤ò¼Â²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢1¥õ·î¤¯¤é¤¤¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Þ¥Þ¤«¤é¡È¥ì¥¹¥¥å¡¼Èñ100Ëü±ß¤è¤³¤»¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢°ÇÂÄ¤Á¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯´ÖÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î20Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£É×¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈºÊ¤Î¶Ð¤á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÅÛ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÀ¸ò¾Ä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿´¤òÉÂ¤ó¤À¸¶°ø¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤É×
¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤Ë5Ëü±ß¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯É×ÉØ´Ø·¸¤ÏÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏÉ×¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ËÉ×¤Ë¤âË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Ê¤É¤ÎÈó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤Ã¤Æ·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤«¡¢2Ç¯´ÖÀ¸ò¾Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌóÂ«°ãÈ¿¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥à¥«¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¡¢É×¤ÏºÇ¶áÉâµ¤Áê¼ê¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢»ä¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÀÅªÉÔÄ´ÏÂ¡×¤ÏÎ¥º§¤Î¿½¤·Î©¤Æ»öÍ³¤È¤·¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö»ÊË¡Åý·×¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢É×Â¦¤«¤é¤ÎÎ¥º§¿½¤·Î©¤Æ»öÍ³¤Î4°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¡ÖÌóÂ«°ãÈ¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢É×¤ÏÉ×¤ÇÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬¿´¤ÎÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÎË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉ×¤«¤éÎ¥º§¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Î¸ÉÆÈ»à¤¬ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥º¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ò¸¶°ø¤Ë¿´¤òÉÂ¤ß¡¢À¹Ô°Ù¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤ËÉ×¤«¤éÎ¥º§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÉ×¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï°ìÊýÅª¤ÊÎ¥º§¤òÁË»ß¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ËÀº¿À²Ê¤ä¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿´¤ÎÀìÌç°å¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¡¢¿´¤ÎÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÉ×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¡¢ºÊ¤Î·ÐºÑÅª°ÍÂ¸¡¢Éã¿ÆÉÔºß¤Î¿´¤ÎÉéÃ´¡Ä¡ÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤òÀìÌç°å¤«¤é¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¸½¾õ¤òÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ç¤ÏÉ×¤ÏËÜÅö¤ËÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ÈÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Î·èÃÇ¤Ï¸åÊÔ¡Ö2Ç¯À¹Ô°Ù¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÀ¸³èÈñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤É×¡ÄÉã¤Î¸ÉÆÈ»à¤«¤é°ÇÍî¤Á¤·¤¿38ºÐÀì¶È¼çÉØ¤Î·èÃÇ¡×¤Ë¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û2Ç¯À¹Ô°Ù¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÀ¸³èÈñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤É×¡ÄÉã¤Î¸ÉÆÈ»à¤«¤é°ÇÍî¤Á¤·¤¿38ºÐÀì¶È¼çÉØ¤Î·èÃÇ
