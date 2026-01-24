本郷杏奈、第2子妊娠を報告 夫はEXIT・りんたろー。
お笑いコンビのEXIT・りんたろー。の妻でタレントの本郷杏奈が24日、自身のインスタグラムを更新。第2子の妊娠を報告した。
【写真】幸せいっぱい！本郷杏奈、第2子妊娠を報告
本郷は「ご報告です…私事ではございますが、この度、第二子を授かりました。すでに安定期に入っており、体調も落ち着いてまいりましたので、ご報告させていただきます。毎日ぽこぽこ元気に動く胎動に幸せを感じながら、母子共に健康に過ごしています。今後ともあたたかく見守っていただけると幸いです。よろしくお願いいたします」と呼びかけている。
りんたろー。と本郷は、2022年8月に結婚を発表。23年に第1子誕生を伝えていた。
