ドジャース・山本由伸投手が２４日、都内で行われたトークイベントに出演。２年目を終えたメジャーでの生活を明かした。

質問コーナーでロサンゼルスで好きな食べ物を問われると「ロスは意外と食べ物が充実してて。アメリカなんですけど、日本食もたくさんあるし。好きなお寿司屋さんも二つか三つあって、日本にあっても絶対に行きたくなるようなお寿司屋さん」と明かした。

またドジャースタジアムでの金曜日は「寿司フライデーっていうプチイベントがあるんで」と明かし、「シーズン中の小さな楽しみというと、ホームゲームの金曜日」と和食シェフによるケータリングサービスを挙げた。「登板日が重なると食べられない。だから、火曜日とか水、木曜に投げた後の金曜日、僕がベンチにいたら機嫌がいいと思います」と笑顔。「日本人の選手もスタッフも多いからか分からないが、みんなも楽しんで食べてる」とナインの様子も紹介した。

山本自身も延長十八回の死闘となったブルージェイズとのワールドシリーズ第３戦は本来登板予定がなかっため、試合前に自分の練習を終えるとコーヒーを飲み「お寿司屋さんが来る日で、三回くらいにお寿司を食べてた」という。それが延長戦になっても試合が決着せず、投げられる投手も残り少なくなったため、第６戦に先発が予定ありながら第３戦の延長十八回はブルペンで肩を作ったと裏話を明かしていた。