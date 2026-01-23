¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÏÎø¿Í¡¦·ëº§Áê¼êÃµ¤·¤Î¡É¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¡©¡¡20¡Á40Âå¤ËÄ´ºº¡Ö3¥«·î°ÊÆâ¤Ë¸òºÝ¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡¥Ê¥¤¥ë¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ò¾Ò²ð¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥×¥ê¥Ö¡×¤¬¡ÖÎø¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1¡Á10°Ì¡Û¸½ºß¤ÎÎø¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡4°Ì¡ÖSNS¡×¡¢5°Ì¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¡×¡ÄÂ¾¤Ë¤Ï¡©¡Ê·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯12·î17¡Á29Æü¡¢2025Ç¯¤Ë¸òºÝ¤ò³«»Ï¤·¤¿20¡Á40Âå¤Î¼Ò²ñ¿ÍÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×655¿Í¡ÊÃËÀ327¿Í¡¢½÷À328¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê20¡Á29ºÐ223¿Í¡¢30¡Á39ºÐ222¿Í¡¢40¡Á49ºÐ210¿Í¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÎø¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢3°Ì¤¬¡ÖÃÎ¿Í¡¦Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¡×¡Ê10.5¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤¬¡Ö¿¦¾ì¡¦³Ø¹»¡×¡Ê25.5¡ó¡Ë¡¢1°Ì¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¡Ê41.7¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ë¡£Á°Ç¯¤Î32.2¡ó¤«¤é9.5¥Ý¥¤¥ó¥È¿¤Ó¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖË»¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´õË¾¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤¦Áê¼ê¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃµ¤»¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¡¢Îø¿ÍÃµ¤·¤ä·ëº§Áê¼êÃµ¤·¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¸òºÝ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡©¡×¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö1¥«·î°Ê¾å3¥«·îÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¡×¤Ï38.8¡ó¤Ç¡¢¡ÖÈóÍøÍÑ¡×¤Î28.2¡ó¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö1½µ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤È¡Ö1½µ´Ö°Ê¾å1¥«·îÌ¤Ëþ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¡Ö3¥«·î°ÊÆâ¡×¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÈóÍøÍÑ¼Ô¤è¤ê¤â11.1¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÅö½é¤«¤éÎø¿Í¤ä·ëº§Áê¼ê¤òÃµ¤¹ÌÜÅª¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¿ÊÅ¸¤¬Áá¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸òºÝÁ°¤ËÁê¼ê¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÏÃÂê¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢ÈóÍøÍÑ¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬6.1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¡Ö·ëº§´êË¾¤ÎÍÌµ¡×¤¬3.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÈóÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤¬5.1¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡Ö¶âÁ¬´¶³Ð¤ä¼ýÆþ¡×¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤ËÇ¯¼ý¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢²þ¤á¤Æ²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾ò·ï¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦»þ´Ö¥í¥¹¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¾ò·ï¤¬¹ç¤¦Áê¼ê¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÎø°¦´¶¾ð¤ò°é¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹çÍýÅª¤«¤Ä¸½¼ÂÅª¤ÊÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£