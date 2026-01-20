今季最強・最長クラスの寒波が襲来です。日本付近は21日から25日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みで、日本海側を中心に平地でも大雪となるおそれがあります。大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意が必要です。

【写真を見る】【大雪警報】最強寒波が長期停滞 北陸100cm・東北70cm予想 「警報級の大雪」日本海側を中心に平地でも積雪のおそれ 21日～25日は交通障害、立ち往生に警戒【最新雪シミュレーション】

週末にかけて大雪のおそれ

気象庁によりますと、20日は冬型の気圧配置が次第に強まり、21日から25日頃にかけて停滞する見込みです。この影響で強い寒気が25日頃にかけて断続的に流れ込み、北日本から西日本では日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となるおそれがあります。

［雪の予想］（多い所）

21日午前6時までの予想24時間降雪量

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ５０センチ

22日午前6時までの予想24時間降雪量

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 １００センチ

近畿地方 ５０センチ

23日午前6時までの予想24時間降雪量

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 １００センチ

近畿地方 ５０センチ

全国的に冷え込みも強まり、東京でも氷点下となるなど真冬の寒さが戻る見込みです。

北日本から西日本では25日頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。