ドラマ版『トゥームレイダー』ファーストルック公開 「完璧なララ・クロフト！」ファン絶賛
Prime Videoによるドラマ版『トゥームレイダー』の撮影が始まり、ソフィー・ターナー扮する主人公ララ・クロフトのファーストルックが公開された。人気ゲームを原作とする本作だが、ファンからも好評のようだ。
【写真】アンジェリーナ・ジョリーが演じたララ・クロフト
現地時間1月15日、Prime Videoは公式インスタグラムで「お宝を出せ。ララが行く…＃トゥームレイダー ＃衣装テスト」と投稿し、ソフィー扮するララ・クロフトの写真を公開した。
赤いレンズのサングラスをかけたソフィーは、グリーンのタンクトップと黒いショートパンツ姿で、ガンベルトやナイフベルトを装着している。その姿にファンも納得の様子で、コメント欄には「彼女は完璧、本当だ」「素晴らしい！」「最高に輝くララ・クロフト」「すごく素敵」といった声が寄せられている。
本作は、トレジャーハンターのララ・クロフトを主人公にした同名人気ゲームを映像化するもの。これまでアンジェリーナ・ジョリー主演で2001年と2003年に映画化。2018年にはアリシア・ヴィキャンデル主演でリブート版『トゥームレイダー ファースト・ミッション』が公開されている。
Varietyによると、ドラマ『Fleabag フリーバッグ』で主演・製作総指揮・監督・脚本を務めてブレイクし、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』の脚本にも参加したフィービー・ウォーラー＝ブリッジが、ドラマ版の脚本・製作総指揮をクリエイターとともに担当する。ソフィーのほか、シガニー・ウィーバー、ジェイソン・アイザックス、マーティン・ボブ・センプル、ジャック・バノンらが出演するという。
引用：「Prime Video」インスタグラム（＠primevideo）
