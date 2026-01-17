＜ハブられた親子＞妹の助言「役員やりなよ」受け身でいるとヘンな人が寄ってくる！？【第3話まんが】
私はアミ（32）。小1の娘、アイがいます。先日いつものママ友グループのカンナ（34）さんとカレンちゃん親子、ノリカ（31）さんとノノちゃん親子、ユキ（31）さんとユウナちゃん親子とおでかけをする際、私たち親子以外はみんなお揃いのワンピースを着ているという事件が起きました。悩んでいることを旦那に相談したところ「自業自得だ」と言われてしまい、さらに追いつめられる羽目に……。そんなとき、妹のアンジュ（28）がわが家に遊びに来ました。
「今日そっちに買い物に行くから、旅行のお土産も渡したいし少し行っても平気？」と、妹のアンジュから連絡がきました。妹は結婚をしてうちから車で30分くらいの距離に住んでいます。子どももアイと同い年で仲も良いですが、学区は違います。
アンジュは、私とは違ってとても活動的です。明るく、ママ友も多くて、とても羨ましいです。私は最近のママ友の悩みをアンジュに話しました。すると「あぁ、ハイハイあるよね。そういうの〜」とアンジュは言って、役員を引き受けることをおすすめされたのです。
アンジュに相談をしたところ、アンジュでも「離れる」選択をすると言いました。でも離れてアイがひとりぼっちになってしまったら？
子どもは楽しく遊べるし、親同士情報交換ができると思えば、あんなママ友でもいたほうがいいと思ってしまう私が悪いのでしょうか。
アンジュは友人もママ友も多く、とても羨ましい反面「たくさんママ友がいるから気軽に離れるって選択ができるのでしょう」とも思ってしまいます。
私は、今のグループ以外にママ友はいませんから……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
「今日そっちに買い物に行くから、旅行のお土産も渡したいし少し行っても平気？」と、妹のアンジュから連絡がきました。妹は結婚をしてうちから車で30分くらいの距離に住んでいます。子どももアイと同い年で仲も良いですが、学区は違います。
アンジュは、私とは違ってとても活動的です。明るく、ママ友も多くて、とても羨ましいです。私は最近のママ友の悩みをアンジュに話しました。すると「あぁ、ハイハイあるよね。そういうの〜」とアンジュは言って、役員を引き受けることをおすすめされたのです。
アンジュに相談をしたところ、アンジュでも「離れる」選択をすると言いました。でも離れてアイがひとりぼっちになってしまったら？
子どもは楽しく遊べるし、親同士情報交換ができると思えば、あんなママ友でもいたほうがいいと思ってしまう私が悪いのでしょうか。
アンジュは友人もママ友も多く、とても羨ましい反面「たくさんママ友がいるから気軽に離れるって選択ができるのでしょう」とも思ってしまいます。
私は、今のグループ以外にママ友はいませんから……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙