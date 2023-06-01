¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥Þ¥Á¥ã¥É»á²ñÃÌ¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª¶¨µÄ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇºòÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬ÂÐÌÌ¤Ç²ñ¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹´Â«¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à»ÃÄêÀ¯¸¢¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò½Å»ë¡£Áá´ü¤Î¸¢ÎÏ°Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ë°Õ¸þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï2024Ç¯¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎÁª¤ÇÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ÎÀµÅýÀ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥É¥¥¥í»á¹´Â«¸å¡¢ÉûÂçÅýÎÎ¤«¤é»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤ò»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¡¢ÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¡£ËäÂ¢ÎÌÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¸¶Ìý¸¢±×³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±°ÂÄê¤·¤¿´ÖÀÜÅý¼£¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Ç¤ÏÃá½ø°Ý»ý¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÆâ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£