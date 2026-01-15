¥Í¥È¥Õ¥ê¤ÎWBCÆÈÀê¤Ç¡ÖÂçÃ«¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤¦¡×ÊÆ»æ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¡È¸¶ÂÎ¸³¡ÉÂ»¼º
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Âè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤ä¡ÈºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤òÂ·¤¨¤¿ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ØNetflix¡Ù¤Ë¤è¤ëÆÈÀêÃæ·Ñ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¤âÆ±ÀÊ?¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¥³¡¼¥Ç¡×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ëÂçÃ«É×ºÊ¤Î¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡ÖÌîµå¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×ÊÆ»æ¤¬·üÇ°
¡¡1·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù»æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÔÆüËÜ¤ÏNetflix¤ÎWBCÆÈÀêÊüÁ÷¤ËÉÔËþ¡Õ¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐWBC¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¤Þ¤Ç¤ÎWBC¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯8·î¡¢Netflix¤¬Âè6²óÂç²ñ¤ÎÆÈÀêÃæ·Ñ¤òÈ¯É½¡£·ÑÂ³¤·¤ÆNetflix¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÏÀµÄ¾¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¡ÈÆüËÜvsÊÆ¹ñ¡É¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬Åö»þ¤ÎÆ±Î½¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ËÆüËÜÃæ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù»æ¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÔÃ±¤Ê¤ëÌîµå¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤Ë¤ÏÂå¤¨Æñ¤¤¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Ø¶¦ÍÂÎ¸³¡Ù¤À¤Ã¤¿¡Õ¤ÈÉ¾²Á¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤ÎWBC¤«¤é¤Ï¡È¶¦ÍÂÎ¸³¡É¤¬Netflix¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÆÃ¤ËÌîµå¤ò²Ý¶â¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ç¤â¡Ô¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²¿¤«¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤³µÇ°¡Õ¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Netflix¤Ï¹¹ð¤Ä¤¤Ç·î890±ß¡¢¹¹ðÌµ¤·¤Ç¤â1590±ß¤È¤½¤ì¤Û¤É¹â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤Þ¤ÇWBC¤ò¸«¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±»æ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¹âÎð¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏNetflix¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖWBC¤ò¸«¤ë»Ò¤É¤â¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÂçÃ«¤Ë´¶Æ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢Ìîµå¤Î¡È¸¶ÂÎ¸³¡É¤¬¼º¤ï¤ì¤ë·üÇ°¤âÉ½ÌÀ¡£¤¿¤À¤·¡¢2025Ç¯3·î¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åìµþ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2»î¹ç¤È¤â¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì»ëÄ°Î¨¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÖÂçÃ«¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¬¹âÆ¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¡ÖNetflix¤Ï³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBC¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬¿·¤¿¤ËNetflix·ÀÌó¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤è¡×¡Ö¸«¤¿¤¤¤Î¤ËÄü¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ÈÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£²ó¤¬»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤·¤³¤ì¤Ç»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¡¢º£¸å»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÌµÍý¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤È¥Æ¥ì¥Ó¤¬»þÂå¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤ëÂç²ñ¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Netflix¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆWBC¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡½¡½¡£