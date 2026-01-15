Ž¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥È¥é¥ó¥×Ž£Ž¢¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ž£¤ÎÀ¼¤â¡Ä´ñ½±¹¶·â¤ËÂç´î¤Ó¤¹¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
¢£¥Þ¥É¥¥¥í»áÂáÊá¤Ë´¿´î¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¿¤Á
¡Ö²¿Ç¯¤â¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤Ï¼«Í³¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
1997Ç¯¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤¿½÷À¤ÏÊÆ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶½Ê³¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ºßÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤àÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥É¥é¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Î¤Þ¤Þ³¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹½»Ì±¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÊÆNBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñ´ú¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ê¡¢²Î¤¤¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¿Í¡¹¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥óÁ°¤ÎÄÌ¤ê¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éËÌÀ¾Éô¤ÎÅÔ»Ô¥Þ¥é¥«¥¤¥Ü½Ð¿È¤Î½÷À¤Ï¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£8Ç¯Á°¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÆÈºÛÀ¯¸¢²¼¤Ç·»¤ò»¦³²¤µ¤ì¡¢Äï¤¿¤Á¤ÏÍ¶²ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿Ç¯¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÎÞÀ¼¤Ç¶õ¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
½Ë²ì¥à¡¼¥É¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¥«¥Ê¥À¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¶ÉCBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ê¤Î¼óÅÔ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¿¤Á¤¬³¹Æ¬¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼¤Î¼óÅÔ¥ê¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¿ô½½¿Í¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñ´ú¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¿ôÀé¿Í¤¬¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÃæ¿´Éô¤Î¥×¥¨¥ë¥¿¡¦¥Ç¥ë¡¦¥½¥ë¹¾ì¤Ë½¸·ë¡£¥Þ¥É¥¥¥í¹´Â«¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤òÂç²èÌÌ¤Ç¸«¼é¤ê¡¢¹´Â«¤ÎÀµ¼°È¯É½¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀï»þÃæ¤Î¤è¤¦¡×ÊóÉü¤Ë¶±¤¨¤ëµï½»¼Ô¤â
°ìÊý¡¢¶²ÉÝ¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤À¡£
ºîÀïÅöÌë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬¿¼Ìë¤Î¹ì²»¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¸ø¶¦ÊüÁ÷PBS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°1»þ50Ê¬¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºîÀï¤ÏÌó45Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¡¢ÇúÈ¯²»¤¬Ìë¶õ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉÔ°Â¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¹¶·â¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿ÊÆCNN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ç¤ÏÄÌ¤ê¤â¹âÂ®Æ»Ï©¤â´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÀï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿ÁáÄ«¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òµá¤á¤Æ¿Í¡¹¤Ï³°½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¼¤í¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥é¥«¥¹ÅìÉô¤Ë½»¤à¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤ËCNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤É¤³¤«Àï»þÃæ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄÀÌÛ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´î¤Ó¤òÉ½¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»áÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÇÉ¤«¤éÊóÉü¤ò¼õ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
°ìÊý¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á»Ù»ý¼Ô¤ÏÂçÅýÎÎÉÜ¶á¤¯¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£»Ù»ý¼Ô¤Î½÷À¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î²òÊü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥³¥é¥¹¡Ê¥Þ¥É¥¥¥í»áÂçÅýÎÎ¡Ë¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤íÀ¯¸¢¤Ï¡¢¿ô¥«·îÁ°¤«¤é·³»ö²ðÆþ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¸ø¶¦ÊüÁ÷PBS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬À¯¸¢¤ÎºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï³¹Æ¬¤Ë½Ð¤ÆÄñ¹³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢³¹Æ¬¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿»ÔÌ±¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£800Ëü¿Í¤¬ÁÄ¹ñ¤ò¼Î¤Æ¤¿
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤òÁþ¤àÊÌ¤ÎÍ×°ø¤Ë¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤¿·ÐºÑ¤ÎÊø²õ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
ÊÆNBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ê¤É¤ØÂçÎÌ¤ËÎ®Æþ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼Ò²ñ¼çµÁÏ©Àþ¤ò·Ç¤²¤ë¥¦¥´¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ´ü¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾õ¶·¤Ï2013Ç¯¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬À¯¸¢¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤«¤é·àÅª¤Ë°²½¤¹¤ë¡£ÀÐÌý¼ýÆþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿·ÐºÑ¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊø²õ¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î8³ä¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢²¼¤Ç¹ñ³°¤ËÆ¨¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¤ª¤è¤½800Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¼Â¤Ë¿Í¸ý¤Î2³ä¤ËÁêÅö¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤À¡£
CBC¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ÏÎÙ¹ñ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÇÌó280Ëü¿Í¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Ú¥ë¡¼¤¬170Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¿©ÎÁ¤¹¤é¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µç¾õ¤«¤éÆ¨¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤â¤¦¤È¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿Êì¹ñ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¢£¥Þ¥É¥¥¥í»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¹õËë¤Ï°Û¿§¤ÎÆâÌ³Âç¿Ã
¤Ê¤¼¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ë½»¤à»ÔÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢°À¯¤Î´è¶¯¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤ª¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿º£¤â¡¢ÃÆ°µ¤Î¼ê¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
ÊÆ¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¸å¡¢¥Ç¥£¥ª¥¹¥À¥É¡¦¥«¥Ù¡¼¥íÆâÌ³Âç¿Ã¤¬¥í¥É¥ê¥²¥¹»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£À¯¸¢Æâ¤ÎÃÄ·ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¥«¥Ù¡¼¥í»á¤³¤½¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÃÆ°µ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
½¢Ç¤¼°¤ÎÌë¡¢¥«¥Ù¡¼¥í»á¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò¼ê¤Ë¹õ¤¤À©Éþ¤Î¼£°ÂÉôÂâ¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¥«¥é¥«¥¹¤Î³¹¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤»¤Æ»ÔÌ±¤Î¹³µÄ¤ÎÉõ¤¸¹þ¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥í»á¹´Â«Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉðÁõ¤·¤¿¼£°ÂÉôÂâ¤ò½¸¤á¤ÆÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢¡Ö¾ï¤ËÃéÀ¿¤ò¡ª¡¡Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Öµ¿¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Î¢ÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡ª¡×¤È¾§ÏÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²ÐÍËÆü¤Ë¤Ï¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿ÆÀ¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò¥«¥é¥«¥¹¤Ç¼çÆ³¤·¡¢½¸²ñ¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç10Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÃ¡¤¤Î¤á¤»¡Ù¤Ç¤Ï»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ÊüÁ÷¤Ï556²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¡£¥«¥Ù¡¼¥í»á¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¥È¥²ÉÕ¤¤ÎÛþËÀ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Ê¤¬¤é±¢ËÅÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»æ¤Ï¡¢ÅðÄ°¤·¤¿ÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô´Ö¤ÎÄÌÏÃÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡×¤ò¹´Â«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤ë¡£
¢£Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¸¡±Ü´±¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë
¥«¥Ù¡¼¥í»á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¹´Â«¸å¤âÃÆ°µ¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ë¸¡Ìä½ê¤òÀß¤±¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤Þ¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¾èµÒ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸¡±Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¿Í¸¢ÃÄÂÎ¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×¡×¤ÎÂåÉ½¤ÏÆ±»æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼£°ÂÉôÂâ¤ÏWhatsApp¤ò³«¤¡¢¡Ø¿¯¹¶¡Ù¡Ø¥Þ¥É¥¥¥í¡Ù¡Ø¥È¥é¥ó¥×¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÂáÊá¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÂáÊá¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¾Éô¥¹¥ê¥¢½£¤ÇÇÀ»ºÊª¤òÈÎÇä¤¹¤ë56ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ½¸²ñ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ÏÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤òÙèÙé¤·¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï·ºÌ³½ê¤ÇÍÙ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î2Æü¸å¡¢ÃËÀ¤Ï·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¼áÊü¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë1000¥É¥ë¡ÊÌó16Ëü±ß¡Ë¤òÍ×µá¡£²ÈÂ²¤Ï¿ÆÀÌ¤«¤é¶â¤ò¤«¤½¸¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿²ÌÊª¤äÌîºÚ¤Þ¤ÇÏÅÏ¨¤È¤·¤ÆÅÏ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÃËÀ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥É¥ê¥²¥¹»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Ï90Æü´Ö¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÀë¸À¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¼Ô¡×¤òÂ¨ºÂ¤ËÁÜº÷¡¦ÂáÊá¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¤ò¼£°ÂÉôÂâ¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£³¹Æ¬¤Ë¤Ï·Ù»¡¤ä¡¢¿ÆÀ¯ÉÜÇÉ¤ÎÉðÁõÌ±Ê¼½¸ÃÄ¡Ö¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ü¡×¤Î»Ñ¤¬Áý¤¨¡¢»ÔÌ±¤ò°Ò°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2ÇÜº¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤âÅöÁª¡¢Ì¢±ä¤¹¤ëÉåÇÔÀ¯¼£
¹ñÌ±¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç·ù¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÉ¼¿ô¤òÁàºî¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î3´üÌÜÅöÁª¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÀµÁªµó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯7·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¸å¡¢ÌîÅÞ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÅÅ»ÒÅêÉ¼µ¡¤Î8³ä°Ê¾å¤«¤é½¸·×É¼¤ò¼ý½¸¤·¡¢·ë²Ì¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤Î¥¨¥É¥à¥ó¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤¬¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î2ÇÜ¤ÎÆÀÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁªµó´Æ»ëÃÄÂÎ¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤â¡¢¤³¤Î½¸·×¤òÀµÅö¤À¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¤À¤¬À¯¸¢´ó¤ê¤ÎÁªµóÅö¶É¤Ï¡¢ÅêÉ¼½ªÎ»¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¾¡Íø¤òÀë¸À¡£¾ÜºÙ¤ÊÆÀÉ¼¿ô¤Ï°ìÀÚ³«¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Áªµó·ë²Ì¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»áÀ¯¸¢¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÃÆ°µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîÅÞÏ¢¹ç¤Î»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ï1·î¡¢¹³µÄ½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ä¾¸å¡¢À¯ÉÜ¤Î¼£°ÂÉôÂâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
ÃÆ°µ¤ÎÌ·Àè¤ÏÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£ÌîÅÞ¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¥¨¥É¥à¥ó¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤ÎÌ¼Ì»¤Ï¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤ÇÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢Ì¼¤Î¥Þ¥ê¥¢¥Ê»á¤Ï¡Ö¥¨¥É¥à¥ó¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥¦¥ë¥Æ¥£¥¢¤È¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤éÈÈºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
Áªµó¸å¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ç¤Ï2000¿Í°Ê¾å¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢20¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡£¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹éÌä¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï»ÔÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢À¯¸¢¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤òÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÀÐÌý¤Î¤¿¤á¤ÎÎ®·ìÈ¿ÂÐ¡×ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¹³µÄ¤ÎÀ¼
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤«¤é¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¤ò½Ë¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤òÀµÅö¤Ê¹Ô°Ù¤È¸«¤Ê¤¹¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï·³»ö¹ÔÆ°¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥â¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆCNN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤É³ÆÅÔ»Ô¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ç¤Ï¿ô½½¿Í¤¬¡ÖÀÐÌý¤Î¤¿¤á¤ÎÎ®·ìÈ¿ÂÐ¡ÊNo blood for oil¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÅÚÃÏ¤«¤é¼ê¤ò°ú¤±¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£À¤³¦ºÇÂç¤ÎÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤Ï¡¢»ñ¸»ÌÜÅö¤Æ¤Î¿¯Î¬¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÈãÈ½¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñ¼çµÁÀ¯ÅÞ¡¦¼Ò²ñ¼çµÁ²òÊüÅÞ¤Î¥«¥á¥í¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È»á¤ÏÆ±¶É¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥ëµ¹æ¤À¤±¡£ÎÉ¤¤À¸³è¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¿Í¡¹¤Ê¤É´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¿¼Ìë¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÇú·â¤·¤¿¤Î¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«½ô¹ñ¤Ç¤âÈ¿±þ¤ÏÊ¬¤«¤ì¤¿¡£ÊÆCBS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ê¤Ç¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ½Ë¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤Ïº¸ÍãÁÈ¿¥¤¬¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¤Î¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´ÛÁ°¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÇú·â¤È¥Þ¥É¥¥¥í»áÍ¶²ý¤òÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥Ú¥È¥íÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤ÇÇú·â¤Ø¤Î·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¹ñÏ¢²ñ¹ç¤Î³«ºÅ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¥¥å¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥«¥Í¥ëÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ëÈÈºáÅª¹¶·â¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½¤È¤ÏÊÌ¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡¢È¿Àï¡¦È¿ÊÆ¤ÎÎ©¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¹³µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¼ºµÓ¤·¤Æ¤âÀè¹Ô¤¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤
¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬º£¸å¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÀìÌç¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥À¥¤¥¢¥í¥°¡×¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥Õ¥¿¡¼»á¤ÏÊÆCNN¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¡¤ËË¬¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
³¤³°¤Ç½ËÇÕ¤òµó¤²¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ë»Ä¤ë¿Í¡¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¿ÈÊÁ¹´Â«¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÀ¯¸¢°Ü¹Ô¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤Ç¹ñ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢»ÔÌ±¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤«¤¨¤Ã¤ÆÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌ±¼ç²½¤è¤ê¤â»ñ¸»³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤é¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý³ÎÊÝ¤ÈËãÌôÎ®ÆþÂÐºö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ä¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ¥ÀèÅÙ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¯¼£ÈÈ¤Î¼áÊü¤äÌîÅÞÀ¯¼£²È¤Îµ¢¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤ÏÀÐÌý¤ÎÌäÂê¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÊÆÀÐÌý´ë¶È¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÆþ¤ê¤·Íø±×¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢±ø¿¦¤ÎÊ§¿¡¤È¼£°Â°ÂÄê¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£Ã»´üÅª¤Ê¡Ö¥É¥ëµ¹æ¡×¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀÐÌýÀïÎ¬¤Î¸Â³¦¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£Ï¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¯°À¯¤«¤é¿Í¡¹¤ò²ò¤Êü¤Æ¤ë¤«¡¢¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
----------
ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ê¤¢¤ª¤Ð¡¦¤ä¤Þ¤È¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâIT´ë¶È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£6Ç¯´Ö¤Î¶È³¦·Ð¸³¤Î¤Î¤Á¡¢2010Ç¯¤«¤éÊ¸É®¶È¤ËÅ¾¿È¡£µ»½ÑÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤¿µ»½ÑËÝÌõ¤Û¤«¡¢IT¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼¹É®Ãæ¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ËÝÌõ¼Ô ÀÄÍÕ ¤ä¤Þ¤È¡Ë