°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ë¡Ö°ì¸À¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¸¶ç¤â¡×¡È¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¡É¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¥¢¥Ê
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹´Ø¿´ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ¶á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¤ã¤Ù¤ê¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÀèÇÚ¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ì¸À¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¸¶ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È°Â½»¥¢¥Ê¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡¢¸åÇÚ¤Î»Å»öË«¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸åÇÚ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤¤¤Ã¤Ä¤â¸·¤·¤¤¡£¤´ËÜ¿Í¤âÀ¨¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤«¤é¡£°æ¾å¡Êµ®Çî¡Ë¤¯¤ó¤Ê¤ó¤«¤±¤Á¤ç¤ó¤±¤Á¤ç¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡£»ä¡¢¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¤¡©1²ó¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤ò¤·¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡Ê1975¡Á86Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ò03Ç¯4·î¤«¤éÌ³¤á¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤â¹õÌøÅ°»Ò(92)¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£