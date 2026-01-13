取り回しやすく配線しやすいスリム&コンパクト！ウルトラハイスピード認証品HDMIケーブル
サンワサプライ株式会社は、ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラムに合格し、高帯域幅48Gbpsに対応するHDMIケーブル「KM-HD20-USシリーズ」を発売した。8K映像や4K/120 Hzの高画質・高応答性を実現し、Dynamic HDRやeARCに対応する。スリム設計と金メッキプラグを採用し、狭所配線でも取り回しやすく、高品位な映像・音声体験を提供する。
■HDMI2.1／ウルトラハイスピード HDMI 正規認証品
HDMI Licensing Administrator, Inc. による公式試験に合格し、最大48Gbpsの伝送性能、電磁波耐性、互換性など、すべての評価基準をクリアしている製品だ。
■高画質・高応答性を実現する8K対応
4種類あるHDMIケーブルの中で、「ウルトラハイスピード」は唯一8Kに対応しており、解像度や伝送速度などの性能が最も優れている。高画質かつ高応答性の映像体験を実現するケーブルだ。
■各種フォーマットに対応
高精細映像から高音質オーディオまで、機器間の通信を最適化し、スムーズな接続を可能にする仕様だ。
■取り回しやすく、目立ちにくいスリム設計
ケーブルをスリム化することで、狭いスペースでもすっきりと配線できる。軽く柔らかな取り回しで、見た目もスマートな設計だ。
■金メッキプラグ採用
接触抵抗を低減し、経年劣化や信号ロスを防止する。長期使用でも安定した伝送品質を維持できる構造だ。
■UltraHighSpeed認証品スリムケーブル「KM-HD20-US05（0.5m）」
