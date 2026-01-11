お笑いコンビのオール阪神・巨人が１１日、東京・ＩＭＭ ＴＨＥＡＴＥＲで、５カ所を巡る結成５０周年記念公演「来て！見て！笑て！」の東京公演を開催。漫才やトークコーナーなどで爆笑をさらい、自らの節目を盛大に自己祝福した。

トークコーナーでは、ヤーレンズやランジャタイら後輩芸人からの、普段は聞けない質問に答える企画を実施。オール巨人は、ヤーレンズ・楢原真樹から漫才に関連した質問を投げられると、その流れで「Ｍ−１グランプリ２０２５」の独自採点を公開した。

自宅で見ていたという巨人は、昨年大会はトップバッターで５位に終わったヤーレンズについては「トップやったから申し訳ないけど８９点です」と説明。「でも９０点越えたのは３組だけ」と高評価だと補足していた。

続けて決勝に残った全１０組の採点を記した紙を披露し、壇上の全員が興奮気味に反応。ヤーレンズは、巨人の中では４位であるとした上で、ベスト３を「１位はたくろうが９５点。９４点がエバースとドンデコルテでしたね」と説明した。

またヤーレンズについては「めちゃくちゃうまいし、面白いけど、いつも言ってるけども詰め込みすぎやわ」ときっぱり指導。会場から爆笑が起こると「と思いません皆さん、どうですか？」と呼びかけて「世間の意見」と笑いつつ「もうちょっとな、ゆっくり」とした。続けて「でもいつもヤーレンズはね、ラジオで僕の名前を出してくれたり、聴いてる。本当にありがとうございます」と感謝も述べていた。