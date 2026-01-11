aespaや米津玄師の紅白披露曲も。韓国で2025年に最も聴かれた曲は？年間チャートTOP100発表

韓国最大級の音楽配信プラットフォーム「Melon」が、2025年の1年間で最も支持を集めた楽曲を網羅した「2025年国内・海外年間チャート」TOP100を発表した。

韓国国内年間チャートの頂点に立ったのは、WOODZの『Drowning』だ。2023年に発表された同曲は、ライブ映像がSNSを中心に再注目され、約1年6カ月を経て異例の再浮上。リバイバルヒットの象徴として支持を広げ、年間1位まで上り詰めた。

2位には、G-DRAGONの11年ぶりフルアルバム『Übermensch』の収録曲『HOME SWEET HOME（feat. TAEYANG ＆ DAESUNG）』がランクイン。華やかな復帰を強く印象づけた一曲だ。

3位は紅白歌合戦でも披露されたaespaの『Whiplash』。4位はファン・ガラムの『僕は蛍』、5位はZO ZAZZの『Don’t you know（PROD.ROCOBERRY）』と、男性ソロアーティストの存在感が際立った。

また、6位にはBLACKPINK・ロゼとブルーノ・マーズによる大ヒット曲『APT.』、7位にはIVEの『REBEL HEART』、8位にはDAY6の『HAPPY』、9位にはG-DRAGONの『TOO BAD（feat. Anderson .Paak）』、10位には10CMの『To Reach You』が入った。

aespa（写真提供＝OSEN）

新世代アーティストの躍進も目を引く。2025年デビューの男女グループALLDAY PROJECTの『FAMOUS』は23位に食い込み、新人ガールズグループKiiiKiiiの『I DO ME』も63位にランクイン。SMガールズグループ発のガールズグループHearts2Heartsは『The Chase』『STYLE』がそれぞれ81位、89位に入り、確かな存在感を示した。

ほかにも、BOYNEXTDOORの『今日だけ I LOVE YOU』が12位、BABYMONSTERのの『DRIP』が28位、ILLITの『Magnetic』が43位と、K-POP第5世代アイドルの楽曲も上位圏に入っており、2026年以降への期待を高めている。

3年ぶりに完全体での活動を始動したBLACKPINKの底力も健在だった。新曲『JUMP』が27位に入ったほか、前述のロゼの『APT.』に加え、ジェニーの『like JENNIE』が11位を記録するなど、ソロでの強さも際立った。

一方、海外チャートではNetflixアニメ映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOSTが前例のない存在感を放った。『Golden』が1位を獲得し、ほかのOSTも『Soda Pop』が2位、『Your Idol』が4位、『How It’s Done』が6位と上位を席巻。OST収録曲のうち8局がトップ30に名を連ねるという快挙を成し遂げた。

3位にはレディー・ガガとブルーノ・マーズの『Die With A Smile』、5位にはNewJeansの『Supernatural』がランクイン。7位はチャーリー・プースの『I Don't Think That I Like Her』、8位はザ・キッド・ラロイとジャスティン・ビーバーの『STAY』が入った。

さらに、韓国でも人気を博したアニメ映画『劇場版チェンソーマン レゼ篇』の影響を受け、米津玄師の『IRIS OUT』が9位に。10位はテイラー・スウィフトの『Cruel Summer』だった。

なお、Melonの年間チャートは同サービス内の「時代別」カテゴリーから確認でき、韓国国内は1964年、海外は1955年まで遡って各年のTOP100を見ることができる。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）