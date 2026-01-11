中国ウォッチャーが推薦！日中関係が緊迫するいま「絶対に読むべき中国を理解する本」ベスト３

年始に読むべき中国本

「ほら、いま日中関係が大変だろう。年始に読むべき中国本を教えてよ」

暮れの同窓会の席で、隣席の酔狂にポツリと呟かれた。

私から見て優れた中国本の基準とは、「プロ（中国専門家）をも素人をも唸らせる」こと。「素人」とは、中国に行ったこともないし、中国語も解さないが、モヤモヤと関心はあるという人だ。

中国本には「豊作」と「凶作」の年があるが、'25年は間違いなく前者だった。そこで悩み抜いて3冊を挙げた。

1冊目は、垂秀夫前駐中国日本大使が6月に上梓した『日中外交秘録』（文藝春秋）。世にマル秘を謳った書物はあまたあれど、こと中国モノに関しては、『趙紫陽 極秘回想録』（光文社、'10年）以来の「名にしおう」一冊。544ページに上る大著だ。

私のような「中国ウォッチャー」を名乗るジャーナリストは、普段山のように原稿を書いているが、それらは基本的にオープンソース（ニュースやSNSなど）をもとにしている。習近平主席・李強首相・王毅外相らに直接会えるわけではない。

逆に、日本の外交官は、日中首脳会談をセットしたり、時にその場に立ち会ったりもするが、舞台裏を開陳することはない。それを垂前大使は、古巣（外務省）に疎まれることも厭わず（？）、やってのけたのだ。

俗に、「フグは毒の近くが一番旨い」と言うではないか。同書はまことに旨いのである。

垂前大使とは、本誌（'25年8月4日号）で対談も行ったが、「当分は訪中しない」と漏らしていた。「しない」のか、「できない」のか、「したら帰れない」のかは、訊ね損ねた。

おすすめの中国本２、３冊目

2冊目は、『後宮』（角川新書）。上巻にあたる「殷から唐・五代十国まで」が9月に、下巻にあたる「宋から清末まで」が10月に発刊された。こちらも合わせて792ページにも及ぶ大著だ。

中国史の啓蒙書ではあるが、上巻の帯に「歴史は、夜にこそ動く。」とあるように、本書のテーマは「皇帝様の夜伽」。中国に眠る万巻の書を手繰り寄せ、誰でも関心はあるものの窺い知れない「秘め事の世界」を、古代から近代までしつこく丁寧に調べ上げて綴った。

著者の加藤徹明治大学法学部教授と面識はないが、中国文化の大家だ。垂前大使もそうだが、齢60代前半というのは、名著をものしますな。

同級生に薦めた3冊目は、8月刊の『ほんとうの中国』（講談社現代新書）。帯には「中国と日本 なぜこんなにすれ違うのか？」「日本人の『常識』がまるで通用しない理由とは」とあり、その後起こった「日中激突」を予見した書として、話題を呼んでいる。著者はやはり、60代を迎えた男でございます。

丙午の'26年も、中国本が「豊作」でありますように。

