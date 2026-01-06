2025年シーズン、大谷翔平選手は2度目の右肘手術を経て、投手として再びマウンドに立ちました。6月には復帰早々、メジャーでの自己最速となる101.7マイル（約163.7キロ）を記録。30歳を越えてなお自身の球速を更新できるのは、驚異的としか言いようがありません。ただ投手としての復帰初年度ということもあり、2025年は試行錯誤の年だったのではないかと思います。本当の意味での「二刀流」復活は、2026年シーズンになると見ています。

投手としての大谷選手は「パワーピッチャー」

2025年シーズンの投手・大谷を見ていて興味深かったのは、投球スタイルの変化です。これまではストレート、スイーパー、スライダーの3つが主な武器だったところ、意図的にカーブやシンカーを多く投げるなど、投球の幅を広げようとしていました。抑えるためのバリエーションを増やす、あるいは変化球1つ1つの質を上げるという意味でも、マウンド上で調整を行なっているような部分がありました。

本来、投手としての大谷選手は「パワーピッチャー」。インタビューなどでも、2度目の右肘手術に踏み切った理由として、100マイル近い球を投げたいという、速球へのこだわりを語っていました。しかし従来の投球スタイルで投げ続けていれば、怪我のリスクが高くなります。そこで新しい投球スタイルを模索しているわけです。

とはいえドジャースのような強豪チームで、先発ローテーションに入り続けることは容易ではありません。山本由伸選手もそうですし、ブレイク・スネル選手やタイラー・グラスノー選手、これから出てくる若い選手たちとも比較したときに「やっぱり大谷だよね」と言われるような存在でなければ、先発ピッチャーとして出続けるのは難しくなります。

2025年8月、大谷選手のピッチング内容があまりよくなかった時期に、デーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイは先発として見ている。ただ、ポストシーズンは試合を締めるクローザーとしての状況があるかもしれない」と語っていました。これは先発ピッチャーとしては「黄色信号」なのです。1回失敗しても大丈夫、2回目は黄色、3回目は……私も投手でしたから分かりますが、監督の言葉で危機感を持つということはよくある。大谷選手も間違いなくその辺りの危機感を持っているはずです。

私は二刀流をやったことがないので簡単にはコメントできませんが、もう少し投手として調整をする時間や、そこに集中できる時間があれば、と思います。ただドジャースのチーム状況を考えたときに、打者・大谷の存在感は無視できないものがあるので、そことのバランスを取りながらになるでしょう。

「WBCでマウンドに立つことは、現実的に考えれば…」

注目すべきデータを挙げるとすると、打者としては、これは大谷選手もこだわりを語っていましたが、得点に直結しているOPS（出塁率＋長打率）。一方、投手としては、パワーピッチャーとして結果を追求するならば、やはり三振です。それぞれ2025年レギュラーシーズン終了時点では、OPSは1.014でナ・リーグトップ、奪三振率は登板数が少ないなか11.9とかなりの水準です。

ここまではある程度、順調に復活してきていますが、二度目の手術明けであることを考えると、2026年3月のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で投手としてマウンドに立つことは、現実的に考えれば避けるべきでしょう。無理をして負担を増やせば、その後のシーズンに影響しかねませんから。

ただ、私たちの想像を越えていくからこそ、今の大谷選手がある。前回、2023年のWBC決勝のアメリカ戦では、最終回に大谷選手が抑えとして登板しましたが、これは全く予想外でした。打者として打席に立ちながら、いつ肩を作るのか。この試合では、たまたま前が打席の回ってこないイニングだったのでブルペンで肩を作ってそのままマウンドに上がれましたが、現役時代に中継ぎをやっていた私からすれば常識外れの出来事です。この柔軟性は、先発ピッチャーならではと言うべきか、大谷選手ならではと言うべきか。

本人がどこまで考えているかは分かりませんが、私たちが不可能と思っていることを覆す、誰も成し遂げたことのないことを達成する、そういった目的意識が大谷選手の力になっているようにも感じます。大谷選手の意思とチームとの折り合い次第でしょうけれど、まさかの登板も否定できません。

「大谷選手に、私たちはどこまで期待していいのか、期待しすぎていやしないか」

そんな大谷選手に、私たちはどこまで期待していいのか、期待しすぎていやしないか――そう問われたら、私は「遠慮なく期待していい」と答えます。大谷選手に限らず、期待や注目、ファンに球場に足を運んでもらうことは絶対に選手の力になりますし、歓声の中でパフォーマンスを発揮してこそプロだと思います。

また、本人のポテンシャルなどを考えても、大谷選手ほど期待していいと断言できる選手は稀です。一般的に、選手のフィジカルのピークは20代後半の頃なのですが、大谷選手の場合はいくらか後ろにずれているような気がしています。普段の生活や、食べているものもあってのことなのでしょうけれど、そういった辺りからも特別であると感じます。

2026年シーズンは、二刀流として真価が試される年になるでしょう。打者としてはすでに完成形に近い一方で、投手としてはまだ成長途上、つまり伸びしろが大きい。打者として本塁打王や打点王、シーズンMVPを獲得している大谷選手ですが、投手として最も名誉あるサイ・ヤング賞を狙いにいく可能性もあります。大谷選手もまずはチームが勝つこと、それを第一に考えているはずですが、打者としても投手としてもタイトルを総なめにする、なんてこともあり得るかもしれません。

